В ХМАО назвали вакансии для мам в декрете с самой большой зарплатой

В ХМАО менеджеры и рекрутеры стали самыми дорогими вакансиями для мам в декрете
© Служба новостей «URA.RU»
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Мамам в декрете из ХМАО предлагают работу с зарплатой зарплату до 100 тысяч рублей
Мамам в декрете из ХМАО предлагают работу с зарплатой зарплату до 100 тысяч рублей Фото:

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для мам в декретном отпуске в ХМАО стали позиции менеджера по продажам, рекрутера и торгового представителя. По данным сервиса «Авито Работа», зарплата на этих должностях достигает ста тысяч рублей.

«Самые высокооплачиваемые профессии с пометкой возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске в ХМАО: менеджер по продажам со средней зарплатой 97 500 рублей, рекрутер — 90 000 рублей, торговый представитель — 75 966 рублей. Фактический доход на таких позициях обычно зависит от процентов со сделок или, в случае с рекрутером, — количества закрытых вакансий», — сообщили URA.RU аналитики портала «Авито Работа».

Средняя зарплата для мам в декретном отпуске, по данным сервиса, в регионе составляет 47 194 рубля. Среди самых популярных вакансий — продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и торговые представители. При этом число предложений работы для мам в декрете увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост отмечен в сфере продаж: на 77% выросло количество вакансий для менеджеров по продажам.

Ранее URA.RU писало, что самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали топ-менеджеры и сварщики. Этим работникам платили от 187 до 200 тысяч рублей.

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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для мам в декретном отпуске в ХМАО стали позиции менеджера по продажам, рекрутера и торгового представителя. По данным сервиса «Авито Работа», зарплата на этих должностях достигает ста тысяч рублей. «Самые высокооплачиваемые профессии с пометкой возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске в ХМАО: менеджер по продажам со средней зарплатой 97 500 рублей, рекрутер — 90 000 рублей, торговый представитель — 75 966 рублей. Фактический доход на таких позициях обычно зависит от процентов со сделок или, в случае с рекрутером, — количества закрытых вакансий», — сообщили URA.RU аналитики портала «Авито Работа». Средняя зарплата для мам в декретном отпуске, по данным сервиса, в регионе составляет 47 194 рубля. Среди самых популярных вакансий — продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и торговые представители. При этом число предложений работы для мам в декрете увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост отмечен в сфере продаж: на 77% выросло количество вакансий для менеджеров по продажам. Ранее URA.RU писало, что самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали топ-менеджеры и сварщики. Этим работникам платили от 187 до 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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