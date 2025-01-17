В ХМАО назвали вакансии для мам в декрете с самой большой зарплатой

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для мам в декретном отпуске в ХМАО стали позиции менеджера по продажам, рекрутера и торгового представителя. По данным сервиса «Авито Работа», зарплата на этих должностях достигает ста тысяч рублей.
«Самые высокооплачиваемые профессии с пометкой возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске в ХМАО: менеджер по продажам со средней зарплатой 97 500 рублей, рекрутер — 90 000 рублей, торговый представитель — 75 966 рублей. Фактический доход на таких позициях обычно зависит от процентов со сделок или, в случае с рекрутером, — количества закрытых вакансий», — сообщили URA.RU аналитики портала «Авито Работа».
Средняя зарплата для мам в декретном отпуске, по данным сервиса, в регионе составляет 47 194 рубля. Среди самых популярных вакансий — продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и торговые представители. При этом число предложений работы для мам в декрете увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост отмечен в сфере продаж: на 77% выросло количество вакансий для менеджеров по продажам.
Ранее URA.RU писало, что самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали топ-менеджеры и сварщики. Этим работникам платили от 187 до 200 тысяч рублей.
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