Челябинский доктор Рыжий назвал полезным для здоровья сокращение зимних каникул

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал инициативу депутата Госдумы РФ Бадмы Башанкаева о сокращении новогодних каникул до пяти дней. Рыжий сообщил URA.RU, что по ряду причин длительные выходные плохо влияют на здоровье жителей и впоследствии на экономику страны.
«С точки зрения медицины короткие пятидневные новогодние каникулы, больше прогулок, умеренность в еде и напитках, а также посильные физические нагрузки помогут избежать негативных последствий. Однако если учитывать снижение продуктивности после новогодних праздников, то ситуация становится массовой проблемой, влияющей на экономику. Поэтому сокращение каникул может быть оправданным шагом», — заявил Рыжий.
Антон Рыжий раскрыл медицинскую сторону вопроса, указывая на негативные аспекты продолжительного отдыха. Нарушение режима сна, переедание и злоупотребление алкоголем ухудшают здоровье, вызывая мигрени, сонливость, проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердцем. Кроме того, длинные выходные могут стать причиной набора веса и болей в мышцах и суставах, а для некоторых — источником эмоционального выгорания, отметил Рыжий.
Врач выделил и позитивные стороны новогодних каникул. Он считает, что долгие выходные способствуют восстановлению после годовых стрессов, гарантируют качественный сон, а также дают возможность провести время с близкими.
Предложение о сокращении новогодних каникул было озвучено в Госдуме РФ 16 декабря. Депутат Башанкаев считает, что по медицинским соображениям длинные выходные нецелесообразны, лучше разделить отдых на три-пять дней несколько раз в год.
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