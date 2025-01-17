Трамп созвонился с главным союзником России

Трамп провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином
Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщают китайские СМИ.
«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Трампом», — передает издание «Синьхуа». Подробности диалога не разглашаются.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с главой КНР. Российский лидер указал, что данная беседа будет «скоро». Об этом писала «Национальная служба новостей».
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