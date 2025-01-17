Трамп созвонился с главным союзником России

Синьхуа: Си Цзиньпин созвонился с Дональдом Трампом
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Трамп провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином
Трамп провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином Фото:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщают китайские СМИ.

«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Трампом», — передает издание «Синьхуа». Подробности диалога не разглашаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с главой КНР. Российский лидер указал, что данная беседа будет «скоро». Об этом писала «Национальная служба новостей».

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщают китайские СМИ. «Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Трампом», — передает издание «Синьхуа». Подробности диалога не разглашаются. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с главой КНР. Российский лидер указал, что данная беседа будет «скоро». Об этом писала «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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