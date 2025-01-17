Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО получить отпуск, в котором он не был 1,5 года

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Бойц СВО не был в отпуске 17 месяцев в момента подписания контракта
Бойц СВО не был в отпуске 17 месяцев в момента подписания контракта Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла бойцу СВО добиться предоставления отпуска, в котором он не был 17 месяцев. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена.

«Действуя в защиту прав военнослужащего, уполномоченный обратилась в органы военной прокуратуры с мотивированными предложениями о проведении проверки по доводам заявителя и принятии мер реагирования. В результате военнослужащему предоставлен заслуженный отдых», — сказано в сообщении.

Ранее командир войсковой части отказывал военному в предоставлении отпуска без объяснения причин. Сейчас же боец находится на заслуженном отдыхе по месту жительства.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла бойцу СВО добиться предоставления отпуска, в котором он не был 17 месяцев. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «Действуя в защиту прав военнослужащего, уполномоченный обратилась в органы военной прокуратуры с мотивированными предложениями о проведении проверки по доводам заявителя и принятии мер реагирования. В результате военнослужащему предоставлен заслуженный отдых», — сказано в сообщении. Ранее командир войсковой части отказывал военному в предоставлении отпуска без объяснения причин. Сейчас же боец находится на заслуженном отдыхе по месту жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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