Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО получить отпуск, в котором он не был 1,5 года

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла бойцу СВО добиться предоставления отпуска, в котором он не был 17 месяцев. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена.
«Действуя в защиту прав военнослужащего, уполномоченный обратилась в органы военной прокуратуры с мотивированными предложениями о проведении проверки по доводам заявителя и принятии мер реагирования. В результате военнослужащему предоставлен заслуженный отдых», — сказано в сообщении.
Ранее командир войсковой части отказывал военному в предоставлении отпуска без объяснения причин. Сейчас же боец находится на заслуженном отдыхе по месту жительства.
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