«Путь в никуда»: студенты главного педвуза Урала высказались о заявлении ректора об отработке учебы

Студенты объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) высказались по поводу желания и. о. ректора Юрия Биктуганова заставить отрабатывать обучение по целевой системе. Часть опрошенных поддерживают идею, а некоторые опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии. Мнением с URA.RU поделились несколько студентов на условиях анонимности.
«Это нормально, если за студента заплатил вуз или, к примеру, министерство образования. В будущем пусть отрабатывает — в этом и есть вся суть договора… Человек должен все обдумать, прежде чем заключать его», — сказал студент института социологии и права Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Дмитрий. По мнению студентки института гуманитарного и социально-экономического образования, такая система повысит осознанность студентов. «Она позволит распределить кадры таким образом, чтобы хотя бы немного уменьшить кадровый дефицит», — сказала Светлана.
Другая студентка этого же института сказала, что новость о возможной отработки учебы ее расстроила. «Такой подход не работает. Заставлять кого-то работать — это путь в никуда. Да, я понимаю проблему с нехваткой учителей… Это значит, что люди, возможно, не будут выкладываться на работе, а ситуация станет только хуже», — рассказала Татьяна, которая в 2025-м получит диплом и планирует работать педагогом. По ее словам, нужно создавать такие условия, чтобы люди сами хотели идти работать в сферу образования.
Большинство студентов считают, что система отработки позволит решить кадровый вопрос
Студентка из института психолого-педагогического образования опасается, что при системе отработки у обучающихся не будет возможности перевестись на другую специальность. «Все знают, что зарплата у учителей довольно низкая, и лишь в районах Крайнего Севера можно неплохо заработать. И то это для тех, кто родом оттуда или работает больше трех-пяти лет. Но каков будет шанс попасть на север в случае распределения, и захочет ли человек?» — рассуждает Дарья.
Артем из этого же института посчитал, что в таком случае решится вопрос качества специалистов в сфере образования — люди не будут идти в педвузы ради «корочки». «Беспокоит лишь, что контракт на три года, а если не отработать — нужно выплачивать большую сумму. Если этот вопрос как-то урегулируется, то будет хорошо», — добавил он.
Имя пожелала раскрыть только Мария Оксенюк, которая учится по целевому контракту в институте специального образования УрГПУ. Она считает, что вуз дает целевикам много возможностей для успешного обучения и трудоустройства. «Идея очень хорошая. Она не обязывает, а именно рекомендует заключить договор с работодателем при поступлении в вуз», — говорит девушка, которая после обучения будет работать логопедом в одной из школ уральской столицы.
Один из собеседников считает, что вузам нужно создавать условия для работающих по специальности студентов
По мнению одного из студентов, вузам необходимо создавать условия для тех, которые уже работает по профессии. «Расписание у нас нестабильное: на одной неделе учимся в первую смену, на другой — во вторую. И некоторые преподаватели, наоборот, мешают студентам: придумывают дополнительные задания, не выкладывают лекции. Получается, для нас недоступна система автоматов, хотя мы тоже вовремя сдаем задания. Дело только в посещении пар», — сказал Иван, который учится в институте математики, физики, информатики и технологий, параллельно работая в школе. По его словам, таким студентам разрешают посещать вуз в свободном формате. При этом он тоже выразил мнение, что введение отработки обучения позволит избавиться от дефицита учителей.
Екатерина из института естествознания, физической культуры и туризма тоже с сомнением смотрит на желание Биктуганова. «Отношусь немного спорно: с одной стороны, студент за годы обучения может понять, что специальность ему не подходит. Но с другой — отработка по распределению дает гарантию того, что у человека после выпуска будет работа и шанс лучше узнать свою профессию, сделать выводы», — сказала девушка, которая сейчас учится по целевому контракту.
Биктуганов ранее заявлял в эфире, что проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. По его словам, выпускники сейчас уходят на производства, в коммерцию. Из-за этого вузам нужно вернуть старую систему трехлетней отработки целевого обучения по распределению.
20 декабря Минпросвещения РФ официально упразднило РГППУ как самостоятельный вуз. Сейчас идет юридическое присоединение к УрГПУ, которое, как прогнозирует Биктуганов, закончится в апреле.
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Студенты объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) высказались по поводу желания и. о. ректора Юрия Биктуганова заставить отрабатывать обучение по целевой системе. Часть опрошенных поддерживают идею, а некоторые опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии. Мнением с URA.RU поделились несколько студентов на условиях анонимности. «Это нормально, если за студента заплатил вуз или, к примеру, министерство образования. В будущем пусть отрабатывает — в этом и есть вся суть договора… Человек должен все обдумать, прежде чем заключать его», — сказал студент института социологии и права Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Дмитрий. По мнению студентки института гуманитарного и социально-экономического образования, такая система повысит осознанность студентов. «Она позволит распределить кадры таким образом, чтобы хотя бы немного уменьшить кадровый дефицит», — сказала Светлана. Другая студентка этого же института сказала, что новость о возможной отработки учебы ее расстроила. «Такой подход не работает. Заставлять кого-то работать — это путь в никуда. Да, я понимаю проблему с нехваткой учителей… Это значит, что люди, возможно, не будут выкладываться на работе, а ситуация станет только хуже», — рассказала Татьяна, которая в 2025-м получит диплом и планирует работать педагогом. По ее словам, нужно создавать такие условия, чтобы люди сами хотели идти работать в сферу образования. Студентка из института психолого-педагогического образования опасается, что при системе отработки у обучающихся не будет возможности перевестись на другую специальность. «Все знают, что зарплата у учителей довольно низкая, и лишь в районах Крайнего Севера можно неплохо заработать. И то это для тех, кто родом оттуда или работает больше трех-пяти лет. Но каков будет шанс попасть на север в случае распределения, и захочет ли человек?» — рассуждает Дарья. Артем из этого же института посчитал, что в таком случае решится вопрос качества специалистов в сфере образования — люди не будут идти в педвузы ради «корочки». «Беспокоит лишь, что контракт на три года, а если не отработать — нужно выплачивать большую сумму. Если этот вопрос как-то урегулируется, то будет хорошо», — добавил он. Имя пожелала раскрыть только Мария Оксенюк, которая учится по целевому контракту в институте специального образования УрГПУ. Она считает, что вуз дает целевикам много возможностей для успешного обучения и трудоустройства. «Идея очень хорошая. Она не обязывает, а именно рекомендует заключить договор с работодателем при поступлении в вуз», — говорит девушка, которая после обучения будет работать логопедом в одной из школ уральской столицы. По мнению одного из студентов, вузам необходимо создавать условия для тех, которые уже работает по профессии. «Расписание у нас нестабильное: на одной неделе учимся в первую смену, на другой — во вторую. И некоторые преподаватели, наоборот, мешают студентам: придумывают дополнительные задания, не выкладывают лекции. Получается, для нас недоступна система автоматов, хотя мы тоже вовремя сдаем задания. Дело только в посещении пар», — сказал Иван, который учится в институте математики, физики, информатики и технологий, параллельно работая в школе. По его словам, таким студентам разрешают посещать вуз в свободном формате. При этом он тоже выразил мнение, что введение отработки обучения позволит избавиться от дефицита учителей. Екатерина из института естествознания, физической культуры и туризма тоже с сомнением смотрит на желание Биктуганова. «Отношусь немного спорно: с одной стороны, студент за годы обучения может понять, что специальность ему не подходит. Но с другой — отработка по распределению дает гарантию того, что у человека после выпуска будет работа и шанс лучше узнать свою профессию, сделать выводы», — сказала девушка, которая сейчас учится по целевому контракту. Биктуганов ранее заявлял в эфире, что проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. По его словам, выпускники сейчас уходят на производства, в коммерцию. Из-за этого вузам нужно вернуть старую систему трехлетней отработки целевого обучения по распределению. 20 декабря Минпросвещения РФ официально упразднило РГППУ как самостоятельный вуз. Сейчас идет юридическое присоединение к УрГПУ, которое, как прогнозирует Биктуганов, закончится в апреле.