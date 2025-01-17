«Путь в никуда»: студенты главного педвуза Урала высказались о заявлении ректора об отработке учебы

Студентов УрГПУ и РГППУ озадачило предложение ректора ввести отработку учебы

17 января 2025 в 19:55 Размер текста - 17 +

Студенты объединенного УрГПУ разделились во мнении из-за заявления и. о. ректора Юрия Биктуганова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) высказались по поводу желания и. о. ректора Юрия Биктуганова заставить отрабатывать обучение по целевой системе. Часть опрошенных поддерживают идею, а некоторые опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии. Мнением с URA.RU поделились несколько студентов на условиях анонимности. Новость по теме Глава крупного уральского вуза хочет заставить студентов отрабатывать обучение «Это нормально, если за студента заплатил вуз или, к примеру, министерство образования. В будущем пусть отрабатывает — в этом и есть вся суть договора… Человек должен все обдумать, прежде чем заключать его», — сказал студент института социологии и права Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Дмитрий. По мнению студентки института гуманитарного и социально-экономического образования, такая система повысит осознанность студентов. «Она позволит распределить кадры таким образом, чтобы хотя бы немного уменьшить кадровый дефицит», — сказала Светлана. Другая студентка этого же института сказала, что новость о возможной отработки учебы ее расстроила. «Такой подход не работает. Заставлять кого-то работать — это путь в никуда. Да, я понимаю проблему с нехваткой учителей… Это значит, что люди, возможно, не будут выкладываться на работе, а ситуация станет только хуже», — рассказала Татьяна, которая в 2025-м получит диплом и планирует работать педагогом. По ее словам, нужно создавать такие условия, чтобы люди сами хотели идти работать в сферу образования. Большинство студентов считают, что система отработки позволит решить кадровый вопрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студентка из института психолого-педагогического образования опасается, что при системе отработки у обучающихся не будет возможности перевестись на другую специальность. «Все знают, что зарплата у учителей довольно низкая, и лишь в районах Крайнего Севера можно неплохо заработать. И то это для тех, кто родом оттуда или работает больше трех-пяти лет. Но каков будет шанс попасть на север в случае распределения, и захочет ли человек?» — рассуждает Дарья. Артем из этого же института посчитал, что в таком случае решится вопрос качества специалистов в сфере образования — люди не будут идти в педвузы ради «корочки». «Беспокоит лишь, что контракт на три года, а если не отработать — нужно выплачивать большую сумму. Если этот вопрос как-то урегулируется, то будет хорошо», — добавил он. Имя пожелала раскрыть только Мария Оксенюк, которая учится по целевому контракту в институте специального образования УрГПУ. Она считает, что вуз дает целевикам много возможностей для успешного обучения и трудоустройства. «Идея очень хорошая. Она не обязывает, а именно рекомендует заключить договор с работодателем при поступлении в вуз», — говорит девушка, которая после обучения будет работать логопедом в одной из школ уральской столицы. Один из собеседников считает, что вузам нужно создавать условия для работающих по специальности студентов Фото: Слава Иванов © URA.RU По мнению одного из студентов, вузам необходимо создавать условия для тех, которые уже работает по профессии. «Расписание у нас нестабильное: на одной неделе учимся в первую смену, на другой — во вторую. И некоторые преподаватели, наоборот, мешают студентам: придумывают дополнительные задания, не выкладывают лекции. Получается, для нас недоступна система автоматов, хотя мы тоже вовремя сдаем задания. Дело только в посещении пар», — сказал Иван, который учится в институте математики, физики, информатики и технологий, параллельно работая в школе. По его словам, таким студентам разрешают посещать вуз в свободном формате. При этом он тоже выразил мнение, что введение отработки обучения позволит избавиться от дефицита учителей. Екатерина из института естествознания, физической культуры и туризма тоже с сомнением смотрит на желание Биктуганова. «Отношусь немного спорно: с одной стороны, студент за годы обучения может понять, что специальность ему не подходит. Но с другой — отработка по распределению дает гарантию того, что у человека после выпуска будет работа и шанс лучше узнать свою профессию, сделать выводы», — сказала девушка, которая сейчас учится по целевому контракту. Биктуганов ранее заявлял в эфире, что проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. По его словам, выпускники сейчас уходят на производства, в коммерцию. Из-за этого вузам нужно вернуть старую систему трехлетней отработки целевого обучения по распределению. 20 декабря Минпросвещения РФ официально упразднило РГППУ как самостоятельный вуз. Сейчас идет юридическое присоединение к УрГПУ, которое, как прогнозирует Биктуганов, закончится в апреле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) высказались по поводу желания и. о. ректора Юрия Биктуганова заставить отрабатывать обучение по целевой системе. Часть опрошенных поддерживают идею, а некоторые опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии. Мнением с URA.RU поделились несколько студентов на условиях анонимности. «Это нормально, если за студента заплатил вуз или, к примеру, министерство образования. В будущем пусть отрабатывает — в этом и есть вся суть договора… Человек должен все обдумать, прежде чем заключать его», — сказал студент института социологии и права Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Дмитрий. По мнению студентки института гуманитарного и социально-экономического образования, такая система повысит осознанность студентов. «Она позволит распределить кадры таким образом, чтобы хотя бы немного уменьшить кадровый дефицит», — сказала Светлана. Другая студентка этого же института сказала, что новость о возможной отработки учебы ее расстроила. «Такой подход не работает. Заставлять кого-то работать — это путь в никуда. Да, я понимаю проблему с нехваткой учителей… Это значит, что люди, возможно, не будут выкладываться на работе, а ситуация станет только хуже», — рассказала Татьяна, которая в 2025-м получит диплом и планирует работать педагогом. По ее словам, нужно создавать такие условия, чтобы люди сами хотели идти работать в сферу образования. Студентка из института психолого-педагогического образования опасается, что при системе отработки у обучающихся не будет возможности перевестись на другую специальность. «Все знают, что зарплата у учителей довольно низкая, и лишь в районах Крайнего Севера можно неплохо заработать. И то это для тех, кто родом оттуда или работает больше трех-пяти лет. Но каков будет шанс попасть на север в случае распределения, и захочет ли человек?» — рассуждает Дарья. Артем из этого же института посчитал, что в таком случае решится вопрос качества специалистов в сфере образования — люди не будут идти в педвузы ради «корочки». «Беспокоит лишь, что контракт на три года, а если не отработать — нужно выплачивать большую сумму. Если этот вопрос как-то урегулируется, то будет хорошо», — добавил он. Имя пожелала раскрыть только Мария Оксенюк, которая учится по целевому контракту в институте специального образования УрГПУ. Она считает, что вуз дает целевикам много возможностей для успешного обучения и трудоустройства. «Идея очень хорошая. Она не обязывает, а именно рекомендует заключить договор с работодателем при поступлении в вуз», — говорит девушка, которая после обучения будет работать логопедом в одной из школ уральской столицы. По мнению одного из студентов, вузам необходимо создавать условия для тех, которые уже работает по профессии. «Расписание у нас нестабильное: на одной неделе учимся в первую смену, на другой — во вторую. И некоторые преподаватели, наоборот, мешают студентам: придумывают дополнительные задания, не выкладывают лекции. Получается, для нас недоступна система автоматов, хотя мы тоже вовремя сдаем задания. Дело только в посещении пар», — сказал Иван, который учится в институте математики, физики, информатики и технологий, параллельно работая в школе. По его словам, таким студентам разрешают посещать вуз в свободном формате. При этом он тоже выразил мнение, что введение отработки обучения позволит избавиться от дефицита учителей. Екатерина из института естествознания, физической культуры и туризма тоже с сомнением смотрит на желание Биктуганова. «Отношусь немного спорно: с одной стороны, студент за годы обучения может понять, что специальность ему не подходит. Но с другой — отработка по распределению дает гарантию того, что у человека после выпуска будет работа и шанс лучше узнать свою профессию, сделать выводы», — сказала девушка, которая сейчас учится по целевому контракту. Биктуганов ранее заявлял в эфире, что проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. По его словам, выпускники сейчас уходят на производства, в коммерцию. Из-за этого вузам нужно вернуть старую систему трехлетней отработки целевого обучения по распределению. 20 декабря Минпросвещения РФ официально упразднило РГППУ как самостоятельный вуз. Сейчас идет юридическое присоединение к УрГПУ, которое, как прогнозирует Биктуганов, закончится в апреле.