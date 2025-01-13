Глава крупного уральского вуза хочет заставить студентов отрабатывать обучение

Проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. Об этом заявил и. о . ректора объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов.
«В последние 5 лет, как в прошлом министр, я видел: выпускники уходят в производство, в коммерцию. У нас же нет сегодня в стране целевого направления, как раньше было: три года отрабатывать надо. Мне бы хотелось вернуться к этой системе по распределению. Но, к сожалению, сегодня это законом не предусмотрено», — поделился Биктуганов в эфире ОТВ.
По его словам, единственная возможность — это договор целевого обучения, который хотят внедрить в объединенном вузе. По нему студентов планируется поддерживать стипендиями по 10-15 тысяч рублей в месяц, повышением квалификации, а затем предоставлением им работы и жилья, заключил ректор УрГПУ.
Ранее URA.RU писало о переходе Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) под крыло педвуза, которым руководит Юрий Биктуганов. Его же назначили управлять объединенным учреждением. РГППУ, просуществовавший с 1979 по 2024 год, ликвидировали по приказу Минпросвещения РФ.
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