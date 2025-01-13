13 января 2025

Глава крупного уральского вуза хочет заставить студентов отрабатывать обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Биктуганов считает проблемой массовый уход студентов в коммерцию
Юрий Биктуганов считает проблемой массовый уход студентов в коммерцию Фото:

Проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. Об этом заявил и. о . ректора объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов.

«В последние 5 лет, как в прошлом министр, я видел: выпускники уходят в производство, в коммерцию. У нас же нет сегодня в стране целевого направления, как раньше было: три года отрабатывать надо. Мне бы хотелось вернуться к этой системе по распределению. Но, к сожалению, сегодня это законом не предусмотрено», — поделился Биктуганов в эфире ОТВ.

По его словам, единственная возможность — это договор целевого обучения, который хотят внедрить в объединенном вузе. По нему студентов планируется поддерживать стипендиями по 10-15 тысяч рублей в месяц, повышением квалификации, а затем предоставлением им работы и жилья, заключил ректор УрГПУ.

Ранее URA.RU писало о переходе Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) под крыло педвуза, которым руководит Юрий Биктуганов. Его же назначили управлять объединенным учреждением. РГППУ, просуществовавший с 1979 по 2024 год, ликвидировали по приказу Минпросвещения РФ. 

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Проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе. Об этом заявил и. о . ректора объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов. «В последние 5 лет, как в прошлом министр, я видел: выпускники уходят в производство, в коммерцию. У нас же нет сегодня в стране целевого направления, как раньше было: три года отрабатывать надо. Мне бы хотелось вернуться к этой системе по распределению. Но, к сожалению, сегодня это законом не предусмотрено», — поделился Биктуганов в эфире ОТВ. По его словам, единственная возможность — это договор целевого обучения, который хотят внедрить в объединенном вузе. По нему студентов планируется поддерживать стипендиями по 10-15 тысяч рублей в месяц, повышением квалификации, а затем предоставлением им работы и жилья, заключил ректор УрГПУ. Ранее URA.RU писало о переходе Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) под крыло педвуза, которым руководит Юрий Биктуганов. Его же назначили управлять объединенным учреждением. РГППУ, просуществовавший с 1979 по 2024 год, ликвидировали по приказу Минпросвещения РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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