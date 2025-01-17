В список иноагентов попали журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опубликован обновленный список иноагентов
Опубликован обновленный список иноагентов Фото:

Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В него добавлены журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

«Минюст РФ расширил перечень иностранных агентов. В список включены А.Д. Козенко и А.А. Лотарева», — говорится в документе. Также в списке иноагентов оказались журналисты Александра Прокопенко, Антон Рубин, Ирина Ромалийская, телеведущая Ксения Кирия и проект «Идите лесом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В него добавлены журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства. «Минюст РФ расширил перечень иностранных агентов. В список включены А.Д. Козенко и А.А. Лотарева», — говорится в документе. Также в списке иноагентов оказались журналисты Александра Прокопенко, Антон Рубин, Ирина Ромалийская, телеведущая Ксения Кирия и проект «Идите лесом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...