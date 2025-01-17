В список иноагентов попали журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева

Опубликован обновленный список иноагентов
Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В него добавлены журналисты Андрей Козенко и Анастасия Лотарева. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
«Минюст РФ расширил перечень иностранных агентов. В список включены А.Д. Козенко и А.А. Лотарева», — говорится в документе. Также в списке иноагентов оказались журналисты Александра Прокопенко, Антон Рубин, Ирина Ромалийская, телеведущая Ксения Кирия и проект «Идите лесом».
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