Специалисты Роспотребнадзора ХМАО проверили воду в купелях перед Крещением. Ведомство сообщило, что такие исследования проводят ежегодно.
«Традиционно проверяем качество воды в местах, предназначенных для крещенских купаний. Оцениваем качество воды на соответствие гигиеническим нормативам по органолептическим, паразитологическим и микробиологическим показателям», — отметили специалисты Роспотребнадзора в telegram-канале.
В ведомстве отметили, что нормам соответствует вода в купелях Югорска и Советского района ХМАО. Специалисты подчеркнули, что погружаться в крещенские купели безопасно только в официально оборудованных местах.
Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Крещения в городах ХМАО обустроены купели. Семь из них — в Сургуте, еще по три в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
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