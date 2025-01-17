Роспотребнадзор ХМАО проверил воду в купелях перед Крещением. Видео

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Вода для купания в Крещение соответствует нормам в Югорске и Советском районе ХМАО
Вода для купания в Крещение соответствует нормам в Югорске и Советском районе ХМАО Фото:

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО проверили воду в купелях перед Крещением. Ведомство сообщило, что такие исследования проводят ежегодно.

«Традиционно проверяем качество воды в местах, предназначенных для крещенских купаний. Оцениваем качество воды на соответствие гигиеническим нормативам по органолептическим, паразитологическим и микробиологическим показателям», — отметили специалисты Роспотребнадзора в telegram-канале.

В ведомстве отметили, что нормам соответствует вода в купелях Югорска и Советского района ХМАО. Специалисты подчеркнули, что погружаться в крещенские купели безопасно только в официально оборудованных местах.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Крещения в городах ХМАО обустроены купели. Семь из них — в Сургуте, еще по три в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

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Специалисты Роспотребнадзора ХМАО проверили воду в купелях перед Крещением. Ведомство сообщило, что такие исследования проводят ежегодно. «Традиционно проверяем качество воды в местах, предназначенных для крещенских купаний. Оцениваем качество воды на соответствие гигиеническим нормативам по органолептическим, паразитологическим и микробиологическим показателям», — отметили специалисты Роспотребнадзора в telegram-канале. В ведомстве отметили, что нормам соответствует вода в купелях Югорска и Советского района ХМАО. Специалисты подчеркнули, что погружаться в крещенские купели безопасно только в официально оборудованных местах. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Крещения в городах ХМАО обустроены купели. Семь из них — в Сургуте, еще по три в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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