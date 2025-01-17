Оперативники ФСБ приняли участие в рейде по мигрантам в мечети Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ оказало поддержку силовикам в рейде по нелегальным мигрантам
ФСБ оказало поддержку силовикам в рейде по нелегальным мигрантам Фото:

Оперативники ФСБ приняли участие в рейде по мигрантам в мечети Сургута (ХМАО) совместно с полицией и Росгвардией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«[Рейд проводился] совместно с ФСБ и силовыми подразделениями. Такие мероприятия проводятся каждый день», — сообщил источник.

По словам инсайдера, рейды проводятся ежедневно в различных общественных местах. Мечеть приковала внимание силовиков из-за большого скопления людей. Оперативники разыскивают нарушителей миграционного законодательства.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой УФСБ по Тюменской области, там на звонок журналиста не ответили. В пресс-службе полиции пообещали дать комментарий позднее.

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Оперативники ФСБ приняли участие в рейде по мигрантам в мечети Сургута (ХМАО) совместно с полицией и Росгвардией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Рейд проводился] совместно с ФСБ и силовыми подразделениями. Такие мероприятия проводятся каждый день», — сообщил источник. По словам инсайдера, рейды проводятся ежедневно в различных общественных местах. Мечеть приковала внимание силовиков из-за большого скопления людей. Оперативники разыскивают нарушителей миграционного законодательства. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой УФСБ по Тюменской области, там на звонок журналиста не ответили. В пресс-службе полиции пообещали дать комментарий позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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