Оперативники ФСБ приняли участие в рейде по мигрантам в мечети Сургута (ХМАО) совместно с полицией и Росгвардией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«[Рейд проводился] совместно с ФСБ и силовыми подразделениями. Такие мероприятия проводятся каждый день», — сообщил источник.
По словам инсайдера, рейды проводятся ежедневно в различных общественных местах. Мечеть приковала внимание силовиков из-за большого скопления людей. Оперативники разыскивают нарушителей миграционного законодательства.
URA.RU попыталось связаться с пресс-службой УФСБ по Тюменской области, там на звонок журналиста не ответили. В пресс-службе полиции пообещали дать комментарий позднее.
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