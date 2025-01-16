16 января 2025

Полиция и ОМОН нагрянули с облавой в мечеть Сургута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ОМОН проверили прихожан мечети в Сургуте
Полиция и ОМОН проверили прихожан мечети в Сургуте Фото:

Полиция и ОМОН проводят проверку среди прихожан мечети в Сургуте (ХМАО). Это произошло после полуденного намаза, сообщил источник URA.RU, оказавшийся свидетелем рейда.

«Когда завершился пятничный намаз, к мечети начали стягиваться силовики. Всех проверяют», — сообщил агентству сургутянин.

В пресс-службе полиции Сургута подтвердили факт проведения рейда. «Проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на строительных объектах, рынках и других локациях», — ответили URA.RU в полиции.

Ранее URA.RU писало, что полиция провела облавы по нелегальным мигрантам по всему ХМАО. По итогам мероприятий составили 41 протокол.

Автор видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис»

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Полиция и ОМОН проводят проверку среди прихожан мечети в Сургуте (ХМАО). Это произошло после полуденного намаза, сообщил источник URA.RU, оказавшийся свидетелем рейда. «Когда завершился пятничный намаз, к мечети начали стягиваться силовики. Всех проверяют», — сообщил агентству сургутянин. В пресс-службе полиции Сургута подтвердили факт проведения рейда. «Проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на строительных объектах, рынках и других локациях», — ответили URA.RU в полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция провела облавы по нелегальным мигрантам по всему ХМАО. По итогам мероприятий составили 41 протокол. Автор видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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