Полиция и ОМОН проводят проверку среди прихожан мечети в Сургуте (ХМАО). Это произошло после полуденного намаза, сообщил источник URA.RU, оказавшийся свидетелем рейда.
«Когда завершился пятничный намаз, к мечети начали стягиваться силовики. Всех проверяют», — сообщил агентству сургутянин.
В пресс-службе полиции Сургута подтвердили факт проведения рейда. «Проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на строительных объектах, рынках и других локациях», — ответили URA.RU в полиции.
Ранее URA.RU писало, что полиция провела облавы по нелегальным мигрантам по всему ХМАО. По итогам мероприятий составили 41 протокол.
Автор видео: telegram-канал «Сургут Мегаполис»
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