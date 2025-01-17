В ХМАО после потепления нагрянут 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на следующей неделе похолодает ло - 30 градусов
В ХМАО на следующей неделе похолодает ло - 30 градусов Фото:

В ХМАО после небольшого потепления на Крещение придут сильные морозы до минус 30 градусов. Портал «Яндекс Погода» указывает, что ночные температуры в регионе будут опускаться до 26—31 градуса мороза.

«Температура воздуха 20 января резко опустится до минус 26 — минус 31 градуса. Особенно холодно будет в Березовском и Белоярском районах, где столбики термометров могут показать до минус 31 градуса», — указано на сайте.

Днем температура в городах округа будет варьироваться от -19 до -27. Самый холодный день в Югре будет в среду. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте в этот день столбик термометра опустится до -28 градусов, в арктических районах — до -31 градуса.

Ранее URA.RU писало, что на Крещение в ХМАО потеплеет. Из-за аномально теплой погоды в некоторых населенных пунктах отменили крещенские купания.

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В ХМАО после небольшого потепления на Крещение придут сильные морозы до минус 30 градусов. Портал «Яндекс Погода» указывает, что ночные температуры в регионе будут опускаться до 26—31 градуса мороза. «Температура воздуха 20 января резко опустится до минус 26 — минус 31 градуса. Особенно холодно будет в Березовском и Белоярском районах, где столбики термометров могут показать до минус 31 градуса», — указано на сайте. Днем температура в городах округа будет варьироваться от -19 до -27. Самый холодный день в Югре будет в среду. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте в этот день столбик термометра опустится до -28 градусов, в арктических районах — до -31 градуса. Ранее URA.RU писало, что на Крещение в ХМАО потеплеет. Из-за аномально теплой погоды в некоторых населенных пунктах отменили крещенские купания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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