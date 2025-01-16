В Ноябрьске (ЯНАО) ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая через дорогу возле гипермаркета. По счастливой случайности, он не пострадал. Видео происшествия, снятое на видеорегистратор, появилось в Telegram.
«Если ребенок и бежал по пешеходнику, он, во-первых, должен был держать взрослого за руку, во-вторых, бегать по пешеходному переходу запрещено. Считаю, 90% вины лежит в данном случае на законном представителе ребенка», — прокомментировал эпизод подписчик telegram-канала «NSK», где появилось видео.
Происшествие вызвало спор у жителей города. Одни винили стоящий автомобиль, который загораживал видимость, другие высказались о беспечности родителей, не уследивших за ребенком.
URA.RU удалось выяснить, что несовершеннолетний не поступал в городскую больницу. В Госавтоинспекции Ноябрьска корреспонденту сообщили, что наезда на ребенка не было, ДТП не регистрировалось.
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