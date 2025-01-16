16 января 2025

В ЯНАО ребенок чудом не пострадал, угодив под колеса машины. Видео

В Ноябрьске ребенок попал под колеса автомобиля возле гипермаркета
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок чудом не пострадал (архивное фото)
Ребенок чудом не пострадал (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая через дорогу возле гипермаркета. По счастливой случайности, он не пострадал. Видео происшествия, снятое на видеорегистратор, появилось в Telegram.

«Если ребенок и бежал по пешеходнику, он, во-первых, должен был держать взрослого за руку, во-вторых, бегать по пешеходному переходу запрещено. Считаю, 90% вины лежит в данном случае на законном представителе ребенка», — прокомментировал эпизод подписчик telegram-канала «NSK», где появилось видео.

Происшествие вызвало спор у жителей города. Одни винили стоящий автомобиль, который загораживал видимость, другие высказались о беспечности родителей, не уследивших за ребенком.

URA.RU удалось выяснить, что несовершеннолетний не поступал в городскую больницу. В Госавтоинспекции Ноябрьска корреспонденту сообщили, что наезда на ребенка не было, ДТП не регистрировалось.

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В Ноябрьске (ЯНАО) ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая через дорогу возле гипермаркета. По счастливой случайности, он не пострадал. Видео происшествия, снятое на видеорегистратор, появилось в Telegram. «Если ребенок и бежал по пешеходнику, он, во-первых, должен был держать взрослого за руку, во-вторых, бегать по пешеходному переходу запрещено. Считаю, 90% вины лежит в данном случае на законном представителе ребенка», — прокомментировал эпизод подписчик telegram-канала «NSK», где появилось видео. Происшествие вызвало спор у жителей города. Одни винили стоящий автомобиль, который загораживал видимость, другие высказались о беспечности родителей, не уследивших за ребенком. URA.RU удалось выяснить, что несовершеннолетний не поступал в городскую больницу. В Госавтоинспекции Ноябрьска корреспонденту сообщили, что наезда на ребенка не было, ДТП не регистрировалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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