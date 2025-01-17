Стали известны подробности стратегического договора между Россией и Ираном

Россия и Иран заключили соглашение, согласно которому в случае агрессии против одной из стран другая сторона не будет поддерживать агрессора. Об этом стало известно из подписанного договора, опубликованного на официальном сайте Кремля.
«Если одна из договаривающихся сторон [Российская Федерация и Исламская Республика Иран] подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору», — говорится в третьей статье подписанного договора. Документ опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, Россия и Иран договорились о взаимодействии своих спецслужб с целью укрепления национальной безопасности. Также страны согласились на сотрудничество в сферах обороны и безопасности. Они обязались оказывать взаимную поддержку в случаях возникновения природных и техногенных катастроф.
Встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшая в Кремле 17 января, положила начало новому этапу в двусторонних отношениях между странами. Президент РФ сообщил, что подписанное соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами, подчеркнув важность развития торгово-экономических связей.
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