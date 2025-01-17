Стали известны подробности стратегического договора между Россией и Ираном

Россия и Иран договорились об укреплении отношений в области безопасности
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Страны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Страны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Фото:

Россия и Иран заключили соглашение, согласно которому в случае агрессии против одной из стран другая сторона не будет поддерживать агрессора. Об этом стало известно из подписанного договора, опубликованного на официальном сайте Кремля. 

«Если одна из договаривающихся сторон [Российская Федерация и Исламская Республика Иран] подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору», — говорится в третьей статье подписанного договора. Документ опубликован на сайте Кремля. 

Кроме того, Россия и Иран договорились о взаимодействии своих спецслужб с целью укрепления национальной безопасности. Также страны согласились на сотрудничество в сферах обороны и безопасности. Они обязались оказывать взаимную поддержку в случаях возникновения природных и техногенных катастроф.

Встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшая в Кремле 17 января, положила начало новому этапу в двусторонних отношениях между странами. Президент РФ сообщил, что подписанное соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами, подчеркнув важность развития торгово-экономических связей.

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Россия и Иран заключили соглашение, согласно которому в случае агрессии против одной из стран другая сторона не будет поддерживать агрессора. Об этом стало известно из подписанного договора, опубликованного на официальном сайте Кремля.  «Если одна из договаривающихся сторон [Российская Федерация и Исламская Республика Иран] подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору», — говорится в третьей статье подписанного договора. Документ опубликован на сайте Кремля.  Кроме того, Россия и Иран договорились о взаимодействии своих спецслужб с целью укрепления национальной безопасности. Также страны согласились на сотрудничество в сферах обороны и безопасности. Они обязались оказывать взаимную поддержку в случаях возникновения природных и техногенных катастроф. Встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшая в Кремле 17 января, положила начало новому этапу в двусторонних отношениях между странами. Президент РФ сообщил, что подписанное соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами, подчеркнув важность развития торгово-экономических связей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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