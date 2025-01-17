После Крещения в Свердловскую область придет арктический холод

После Крещения (19 января) в Свердловскую область придет арктический холод. 21 и 22 января ожидается в регионе до 30 градусов ниже нуля. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Информация появилась на сайте управления.
«19 января вблизи северных границ Свердловской области будет проходить циклон, который смягчит погоду на пару дней, вызовет осадки. 21-22 января порция арктического холодного воздуха ворвется в тыл этому циклону, резко понизив температуру на юге Свердловской области до -24 градусов, на севере до -30 градусов», — предупредила Шепоренко.
17 января морозы уже почувствовали на себе жители Ивделя. Днем столбик термометра опустился до -21 градуса. Такая ситуация сохранится и 18 января.
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