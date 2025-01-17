Развлечения Следователь из Кыштыма Свиридова победила в «Поле чудес» на Первом канале 17 января 2025 в 21:20 Размер текста - 17 + Участница из Челябинской области отгадала слово (архивное фото) Фото: Natalia Senatorova/Wikipedia/CC BY-SA 4.0 Екатерина Свиридова, сотрудница полиции из Кыштыма Челябинской области, стала победительницей игры «Поле чудес». Выпуск передачи показали в эфире Первого канала 17 января. «Прямо сейчас следователь кыштымской полиции Екатерина Свиридова на Первом канале в „Поле чудес“. Успевайте включить телевизор», — пишет издание «Кыштымский рабочий». Свиридова была участницей второй тройки игроков. Ее сопернице выпал сектор «Приз», и она забрала 50 тысяч рублей, а соперник выиграл ключ, который не подошел. В финале было двое игроков. Вопрос звучал так: «Как раньше в России называли последнего ребенка в семье?» Свиридова отгадала слово и стала победительницей. Жительница Копейска Татьяна Сапожникова ранее также стала участницей шоу «Поле чудес» на Первом канале. На барабане ей выпал сектор «Приз», ведущий Леонид Якубович предложил участнице 200 тысяч рублей, но она выбрала приз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатерина Свиридова, сотрудница полиции из Кыштыма Челябинской области, стала победительницей игры «Поле чудес». Выпуск передачи показали в эфире Первого канала 17 января. «Прямо сейчас следователь кыштымской полиции Екатерина Свиридова на Первом канале в „Поле чудес“. Успевайте включить телевизор», — пишет издание «Кыштымский рабочий». Свиридова была участницей второй тройки игроков. Ее сопернице выпал сектор «Приз», и она забрала 50 тысяч рублей, а соперник выиграл ключ, который не подошел. В финале было двое игроков. Вопрос звучал так: «Как раньше в России называли последнего ребенка в семье?» Свиридова отгадала слово и стала победительницей. Жительница Копейска Татьяна Сапожникова ранее также стала участницей шоу «Поле чудес» на Первом канале. На барабане ей выпал сектор «Приз», ведущий Леонид Якубович предложил участнице 200 тысяч рублей, но она выбрала приз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям