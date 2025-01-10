Жительница Копейска Челябинской области Татьяна Сапожникова стала участницей шоу «Поле чудес» на Первом канале. На барабане ей выпал сектор «Приз». Ведущий Леонид Якубович предложил гостье 200 тысяч рублей, но она выбрала приз.
«Я таких денег не видала. А тут знаете сколько вы мне предложили моих зарплат? Три, четыре. На меня коллектив сейчас смотрит, скажут: „Повелась на деньги“. Приз пусть будет», — сказала копейчанка в беседе с ведущим. Призом оказался робот-пылесос. Леонид Якубович подбодрил участницу, сказав, что это всего лишь игра.
Татьяна руководит копейским дворцом творчества. На шоу она приехала с коллективом «Забавушка» и привезла в музей «Поле чудес» написанную тренером по футболу картину. Программу транслировали в пятницу, 10 января.
Как URA.RU писало ранее, спасатель из Миасса Челябинской области, принял участие в новогоднем выпуске программы «Поле чудес». Ему также выпал сектор «Приз», и он выбрал подарок, а не деньги. Ему достался холодильник.
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