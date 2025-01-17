Военкоры заявили об освобождении Времевки в ДНР

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Бойцы ВС РФ взяли Времевку
Бойцы ВС РФ взяли Времевку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России штурмом взяла населенный пункт Времевка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили военкоры Борис Рожин и Юрий Котенок.

«Группировкой „Восток“ освобожден населенный пункт Времевка... Установлен российский флаг на здании по улице Партизанской», — написал Рожин. Пост опубликован в его telegram-канале

В свою очередь, военкор Котенок также в соцсетях разместил информацию о зачистке Времевки. По его словам, утром 17 января большая часть населенного пункта уже была занята российскими штурмовыми группами.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Армия России штурмом взяла населенный пункт Времевка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили военкоры Борис Рожин и Юрий Котенок. «Группировкой „Восток“ освобожден населенный пункт Времевка... Установлен российский флаг на здании по улице Партизанской», — написал Рожин. Пост опубликован в его telegram-канале.  В свою очередь, военкор Котенок также в соцсетях разместил информацию о зачистке Времевки. По его словам, утром 17 января большая часть населенного пункта уже была занята российскими штурмовыми группами. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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