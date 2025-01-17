Военкоры заявили об освобождении Времевки в ДНР

Армия России штурмом взяла населенный пункт Времевка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили военкоры Борис Рожин и Юрий Котенок.
«Группировкой „Восток“ освобожден населенный пункт Времевка... Установлен российский флаг на здании по улице Партизанской», — написал Рожин. Пост опубликован в его telegram-канале.
В свою очередь, военкор Котенок также в соцсетях разместил информацию о зачистке Времевки. По его словам, утром 17 января большая часть населенного пункта уже была занята российскими штурмовыми группами.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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