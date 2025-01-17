В автомобиле во время пожара никого не было, пишет Baza
В Новой Москве произошел инцидент с поджогом автомобиля. Неизвестные подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.
«В Новой Москве подожгли военный автомобиль», — сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу не поступало. УАЗ «Патриот» с военными номерами был подожжен на парковке в поселении Десеновском.
Пожар был замечен очевидцами, которые вызвали спасателей. В момент происшествия людей в машине не было, сообщает Baza.
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