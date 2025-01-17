Baza: в Новой Москве неизвестные подожгли военный автомобиль. Видео

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В автомобиле во время пожара никого не было, пишет Baza
В автомобиле во время пожара никого не было, пишет Baza Фото:

В Новой Москве произошел инцидент с поджогом автомобиля. Неизвестные подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.

«В Новой Москве подожгли военный автомобиль», — сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу не поступало. УАЗ «Патриот» с военными номерами был подожжен на парковке в поселении Десеновском.

Пожар был замечен очевидцами, которые вызвали спасателей. В момент происшествия людей в машине не было, сообщает Baza.

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В Новой Москве произошел инцидент с поджогом автомобиля. Неизвестные подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами. «В Новой Москве подожгли военный автомобиль», — сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу не поступало. УАЗ «Патриот» с военными номерами был подожжен на парковке в поселении Десеновском. Пожар был замечен очевидцами, которые вызвали спасателей. В момент происшествия людей в машине не было, сообщает Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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