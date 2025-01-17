Глава ХМАО поддержал финалистов Национальной технологической олимпиады

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Кухарук рассказал о финалистах Национальной технологической олимпиады из Югры
Кухарук рассказал о финалистах Национальной технологической олимпиады из Югры Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в День детских изобретений сообщил, что югорские школьники вышли в финал Национальной технологической олимпиады. Он назвал участие в последнем этапе такого соревнования очень большим шагом и поддержал ребят.

«Югорские школьники — финалисты Национальной технологической олимпиады! Особенно приятно сообщать эту новость в День детских изобретений… Участие в финалах Национальной технологической олимпиады — это большой шаг вперед, который приближает к будущей профессии. Верим в вас, ребята!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он также рассказал, что всего в финале участвуют 25 юных югорчан. Это дети из Когалыма, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Урая и Ханты-Мансийска. Последние этапы их испытаний пройдут 3 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Иркутске и Зеленограде.

В Ханты-Мансийском автономном округе выпускники могут получить 100 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ на сто баллов. Деньги выплачивают за каждый успешно сданный предмет.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в День детских изобретений сообщил, что югорские школьники вышли в финал Национальной технологической олимпиады. Он назвал участие в последнем этапе такого соревнования очень большим шагом и поддержал ребят. «Югорские школьники — финалисты Национальной технологической олимпиады! Особенно приятно сообщать эту новость в День детских изобретений… Участие в финалах Национальной технологической олимпиады — это большой шаг вперед, который приближает к будущей профессии. Верим в вас, ребята!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также рассказал, что всего в финале участвуют 25 юных югорчан. Это дети из Когалыма, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Урая и Ханты-Мансийска. Последние этапы их испытаний пройдут 3 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Иркутске и Зеленограде. В Ханты-Мансийском автономном округе выпускники могут получить 100 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ на сто баллов. Деньги выплачивают за каждый успешно сданный предмет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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