17 января 2025

Семью Ходорковского* хотят выписать из квартиры в Москве

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Ранее суд подтвердил изъятие коттеджного поселка Ходорковского в Подмосковье
Ранее суд подтвердил изъятие коттеджного поселка Ходорковского в Подмосковье Фото:
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Иноагенты РФ

Бутырский суд Москвы рассмотрит исковое заявление от гражданки Левиной И. О. против семьи Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), включая его жену Инну и их детей Анастасию, Илью и Глеба. Истец требует признать их утратившими право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета, сообщила пресс-служба суда.

«В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. о признании их утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета», — сказали в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.

По данным искового заявления, Левина утверждает, что она является собственником квартиры, где зарегистрирована семья Ходорковских. Она аргументирует свои требования тем, что ответчики не проживают в квартире, не имеют там личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги.

Ранее стало известно, что Саратовский первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение нижестоящих судебных инстанций, согласно которому коттеджный поселок «Яблоневый сад», принадлежащий Ходорковскому , изымается в пользу государства, напоминает RT. Данный объект недвижимости находится в Одинцовском районе Московской области.

*Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом

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Бутырский суд Москвы рассмотрит исковое заявление от гражданки Левиной И. О. против семьи Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), включая его жену Инну и их детей Анастасию, Илью и Глеба. Истец требует признать их утратившими право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета, сообщила пресс-служба суда. «В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. о признании их утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета», — сказали в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. По данным искового заявления, Левина утверждает, что она является собственником квартиры, где зарегистрирована семья Ходорковских. Она аргументирует свои требования тем, что ответчики не проживают в квартире, не имеют там личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги. Ранее стало известно, что Саратовский первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение нижестоящих судебных инстанций, согласно которому коттеджный поселок «Яблоневый сад», принадлежащий Ходорковскому , изымается в пользу государства, напоминает RT. Данный объект недвижимости находится в Одинцовском районе Московской области. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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