Семью Ходорковского* хотят выписать из квартиры в Москве

Бутырский суд Москвы рассмотрит исковое заявление от гражданки Левиной И. О. против семьи Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), включая его жену Инну и их детей Анастасию, Илью и Глеба. Истец требует признать их утратившими право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета, сообщила пресс-служба суда.
«В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. о признании их утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета», — сказали в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
По данным искового заявления, Левина утверждает, что она является собственником квартиры, где зарегистрирована семья Ходорковских. Она аргументирует свои требования тем, что ответчики не проживают в квартире, не имеют там личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги.
Ранее стало известно, что Саратовский первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение нижестоящих судебных инстанций, согласно которому коттеджный поселок «Яблоневый сад», принадлежащий Ходорковскому , изымается в пользу государства, напоминает RT. Данный объект недвижимости находится в Одинцовском районе Московской области.
*Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.