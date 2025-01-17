17 января 2025

Опрос показал, что большинство пермяков разделяют корпоративные ценности своих компаний

SuperJob: 57% пермякам близки и понятны корпоративные ценности их организации
© Служба новостей «URA.RU»
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В крупных компаниях сотрудники больше знают о корпоративных ценностях
В крупных компаниях сотрудники больше знают о корпоративных ценностях Фото:

Схожие приоритеты у сотрудников и бизнеса чаще отмечается в крупных компаниях. Соответствующий опрос проведен сервисом по поиску работы Superjob.

«57% работающих в Перми понимают и поддерживают корпоративные ценности своих компаний. 12% критикуют эти ценности или считают, что они не соблюдаются, 10% не понимают их, а 7% не знают о них», — указано в исследовании.

Женщины чаще знакомы с бизнес-ценностями своих компаний и разделяют их. Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (59%), так и тех, кто эти ценности критикует (15%). В целом, работники крупных компаний лучше осведомлены о корпоративных ценностях, чем сотрудники малого и среднего бизнеса.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Среди прочих персонажей кино и сериала, которого жители Перми выбрали бы в качестве босса, называли Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит», Людмилу Калугину из «Служебного романа», Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», Грегори Хауса из «Доктора Хауса» и Терминатора.

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Схожие приоритеты у сотрудников и бизнеса чаще отмечается в крупных компаниях. Соответствующий опрос проведен сервисом по поиску работы Superjob. «57% работающих в Перми понимают и поддерживают корпоративные ценности своих компаний. 12% критикуют эти ценности или считают, что они не соблюдаются, 10% не понимают их, а 7% не знают о них», — указано в исследовании. Женщины чаще знакомы с бизнес-ценностями своих компаний и разделяют их. Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (59%), так и тех, кто эти ценности критикует (15%). В целом, работники крупных компаний лучше осведомлены о корпоративных ценностях, чем сотрудники малого и среднего бизнеса. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Среди прочих персонажей кино и сериала, которого жители Перми выбрали бы в качестве босса, называли Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит», Людмилу Калугину из «Служебного романа», Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», Грегори Хауса из «Доктора Хауса» и Терминатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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