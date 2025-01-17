17 января 2025

В жестком ДТП под Ирбитом пострадали четыре человека. Фото

На трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» столкнулись иномарки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс
Гаишники проводят проверку (архивное фото) Фото:

Вечером 17 января на 138-м километре трассы «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» столкнулись две иномарки. В результате пострадали четыре человека, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«35-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser, двигаясь со стороны Ирбита в направлении Туринска, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства, не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 38-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

В больницы с различными травмами доставили водителя Citroen (екатеринбуржце с 16-летним опытом вождения), а также водителя (он из Артемовского, стаж — 13 лет) и двух пассажиров Renault. Оба водителя ранее штрафы не получали, в момент аварии были трезвы.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 17 января на 138-м километре трассы «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» столкнулись две иномарки. В результате пострадали четыре человека, рассказали в региональной Госавтоинспекции. «35-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser, двигаясь со стороны Ирбита в направлении Туринска, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства, не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 38-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В больницы с различными травмами доставили водителя Citroen (екатеринбуржце с 16-летним опытом вождения), а также водителя (он из Артемовского, стаж — 13 лет) и двух пассажиров Renault. Оба водителя ранее штрафы не получали, в момент аварии были трезвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...