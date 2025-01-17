В жестком ДТП под Ирбитом пострадали четыре человека. Фото

На трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» столкнулись иномарки

18 января 2025 в 00:14 Размер текста - 17 +

Гаишники проводят проверку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 17 января на 138-м километре трассы «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» столкнулись две иномарки. В результате пострадали четыре человека, рассказали в региональной Госавтоинспекции. «35-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser, двигаясь со стороны Ирбита в направлении Туринска, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства, не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 38-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В больницы с различными травмами доставили водителя Citroen (екатеринбуржце с 16-летним опытом вождения), а также водителя (он из Артемовского, стаж — 13 лет) и двух пассажиров Renault. Оба водителя ранее штрафы не получали, в момент аварии были трезвы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 17 января на 138-м километре трассы «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» столкнулись две иномарки. В результате пострадали четыре человека, рассказали в региональной Госавтоинспекции. «35-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser, двигаясь со стороны Ирбита в направлении Туринска, при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства, не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 38-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В больницы с различными травмами доставили водителя Citroen (екатеринбуржце с 16-летним опытом вождения), а также водителя (он из Артемовского, стаж — 13 лет) и двух пассажиров Renault. Оба водителя ранее штрафы не получали, в момент аварии были трезвы.