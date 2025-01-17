В Курганской области на Крещение 19 января будут открыты 30 мест для купаний в проруби, часть из которых расположена рядом с храмами. Это позволяет верующим после посещения церковной службы окунуться в освященную воду. Рядом с какими храмами расположены купели — в материале URA.RU.
Спасо-Преображенский собор в Шадринске
В городе Шадринск планируется организация купели на реке Исеть в непосредственной близости от кафедрального собора. Время для купания установлено с 11:00 до 23:00. Начало мероприятия будет предварено церемонией освящения вод. В Спасо-Преображенском соборе на 18 января, в субботу, Крещенский сочельник, запланировано следующее расписание богослужений:
8:00 — Божественная литургия, великая вечерия;
11:00 — Великое освящение воды.
19 января, в воскресенье, в день святого Богоявления, в 8:30 начнется Божественная литургия. В 11:30 священники проведут великое освящение воды.
Успенский Далматовский мужской монастырь
В Далматово для купаний откроют часовню-купель Далмата Исетского, которая находится возле монастыря. Чтобы добраться до нее, нужно спуститься по лестнице с горы на западной стороне монастыря, где стоит деревянная часовня над святым источником. По преданиям, сам Далмат пил воду отсюда, и это дало ему здоровье и долгие годы жизни.
Здесь паломники могут присоединиться к богослужениям в ночь с 18 на 19 января. Исповедь начнется в субботу в 22:00, а служба уже в 00:00. Освящение воды пройдет по окончании богослужения. Утром на Богоявление в монастыре пройдет литургия. Также есть купель в селе Красноисетское, находящемся в 8 километрах от города, но церкви в нем нет.
Храм Рождества Христова, село Частоозерье
В селе Частоозерье на озере Поддувальное традиционно организуется купель для крещенских купаний. Христо-Рождественский храм в этом месте единственный. Торжества, посвященные Крещению Господнему, пройдут 19 января. Предшествующий этому дню 18 января также будет насыщен различными мероприятиями, которые уже стали частью уникальной местной традиции:
17:00 — Концерт легендарной рок-группы «Черный кофе» (Дом культуры);
20:00 — Выступление вокального коллектива DOROS (Храм Рождества Христова);
23:30 — Молебен, крестный ход и освещение купели;
00:00 — Крещенские купания на озере Поддувальное.
Казанский Чимеевский мужской монастырь
В Казанском Чимеевском мужском монастыре в ночь с 18 по 19 января будет совершена праздничная Божественная литургия, а затем состоится чин великого водосвящения на Чимеевском святом источнике. После этого все желающие, кому позволяет здоровье, смогут окунуться в закрытых купелях на источнике.
Свято-Никольский храм, село Усть-Суерское
На территории села Усть-Суерское местом для проведения традиционного крещенского купания будет озеро Варакосово, расположенное неподалеку от храма Святителя Николая. Представители прихода этого храма опубликовали в социальных сетях расписание предстоящих богослужений в честь праздника Крещения Господня:
18 января, суббота:
- В 10:00 состоится первое Великое освящение воды в храме села Боровлянка.
- В 14:00 запланировано совершение Таинства Крещения в храме села Усть-Суерское.
- В 17:00 пройдет Великое освящение воды в храме села Усть-Суерское.
- В 18:30 будет освящена купель на озере Варакосово.
19 января, воскресенье:
- Начиная с 9:30 утра, в храме села Усть-Суерское будут проведены часы, исповедь и Божественная литургия, а также славление праздника Святого Богоявления.
Храм Вознесения Господня, село Костылево
Здесь, в храме села Костылево Куртамышского округа можно посетить богослужения. При самом селе иорданей нет, а в соседнем есть. Буквально в 4,5 километрах от Костылево находится село Клоктухино. Оно стоит на берегу озера Домашнее, где будет подготовлена прорубь.
Храм Святой Троицы, село Половинное
На озере Половинное тоже готовят иордань, а это значит, что паломники могут посетить Храм Святой Троицы здесь, в селе, которое расположилось на берегу водоема. Храм находится по адресу: улица Береговая, 88, село Половинное, Половинский округ.
В субботу, 18 января, в 16:00 состоится Всенощное Бдение. В воскресенье, 19 января, будет отмечаться праздник Крещения Господня. Начало утренних часов и Божественной Литургии запланировано на 7:30 утра, а в 11:00 пройдет церемония освящения воды.
Храм Святой Живоначальной Троицы, село Лисье
В селе Лисье Лебяжьевского округа в храме Святой Троицы по улице Центральной, 1 можно помолиться. По информации властей, рядом на озере Собачье будет место для омовения.
Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, деревня Крестовское
Здесь, у деревни Крестовское Шадринского округа, на реке Мостовка будет освящена купель. А в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи 18 января в 8:00 пройдет Божественная литургия. А в 16:00 состоится всенощное бдение уже в храме села Батурино. Там же 19 января в 9:00 начнется литургия.
Храм Владимирской иконы Божией Матери, село Глубокое
Церковь Владимирской иконы Божией Матери в селе Глубокое Шадринского округа проведет службы недалеко от иордани. Купель будет находиться на озере Глубокое.
Храм Архангела Михаила, село Глядянское
В селе Глядянском можно будет посетить с паломнической миссией храм Архангела Михаила. Его еще строят, но богослужения уже проходят. «19 января крещение самого Господа Иисуса Христа. И в этот день мы идем на прорубь, чтобы набрать крещенской воды, которую светят нам священники. И можно будет самым смелым, конечно же, окунуться в день воспоминания того, что Господь в этот день крестился», — передали слова отца Константина, настоятеля строящегося храма Архангела Михаила в селе Глядянское, представители храма в сообществе «Храм Архангела Михаила — Глядянское» в соцсети «ВКонтакте». Сама прорубь будет на реке Глядянка.
Храм Мефодия и Кирилла, село Шатрово
В храме Мефодия и Кирилла в селе Шатрово Шатровского округа паломники смогут совершить богослужение. Иордань будет на реке Мостовка, которая течет через населенный пункт.
Храм Архангела Михаила, село Целинное
В селе Целинное по улице Советской, 89 верующие смогут посетить храм в честь Архангела Михаила перед омовением. Сама иордань будет находиться в селе Косолапово на местном водоеме. От Целинного до Косолапово лежит путь почти в 20 километров.
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