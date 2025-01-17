17 января 2025

Уникальные храмы и монастыри, где курганцы окунутся на Крещение. Список

В Курганской области крестятся не менее 13 прорубей возле храмов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед купанием в иордани православные могут помолиться в храме
Перед купанием в иордани православные могут помолиться в храме Фото:

В Курганской области на Крещение 19 января будут открыты 30 мест для купаний в проруби, часть из которых расположена рядом с храмами. Это позволяет верующим после посещения церковной службы окунуться в освященную воду. Рядом с какими храмами расположены купели — в материале URA.RU. 

Спасо-Преображенский собор в Шадринске

В городе Шадринск планируется организация купели на реке Исеть в непосредственной близости от кафедрального собора. Время для купания установлено с 11:00 до 23:00. Начало мероприятия будет предварено церемонией освящения вод. В Спасо-Преображенском соборе на 18 января, в субботу, Крещенский сочельник, запланировано следующее расписание богослужений:

8:00 — Божественная литургия, великая вечерия;

11:00 — Великое освящение воды.

19 января, в воскресенье, в день святого Богоявления, в 8:30 начнется Божественная литургия. В 11:30 священники проведут великое освящение воды.

Успенский Далматовский мужской монастырь

В Далматово для купаний откроют часовню-купель Далмата Исетского, которая находится возле монастыря. Чтобы добраться до нее, нужно спуститься по лестнице с горы на западной стороне монастыря, где стоит деревянная часовня над святым источником. По преданиям, сам Далмат пил воду отсюда, и это дало ему здоровье и долгие годы жизни.

Здесь паломники могут присоединиться к богослужениям в ночь с 18 на 19 января. Исповедь начнется в субботу в 22:00, а служба уже в 00:00. Освящение воды пройдет по окончании богослужения. Утром на Богоявление в монастыре пройдет литургия. Также есть купель в селе Красноисетское, находящемся в 8 километрах от города, но церкви в нем нет.

Храм Рождества Христова, село Частоозерье

В селе Частоозерье на озере Поддувальное традиционно организуется купель для крещенских купаний. Христо-Рождественский храм в этом месте единственный. Торжества, посвященные Крещению Господнему, пройдут 19 января. Предшествующий этому дню 18 января также будет насыщен различными мероприятиями, которые уже стали частью уникальной местной традиции:

17:00 — Концерт легендарной рок-группы «Черный кофе» (Дом культуры);

20:00 — Выступление вокального коллектива DOROS (Храм Рождества Христова);

23:30 — Молебен, крестный ход и освещение купели;

00:00 — Крещенские купания на озере Поддувальное.

Казанский Чимеевский мужской монастырь

В Казанском Чимеевском мужском монастыре в ночь с 18 по 19 января будет совершена праздничная Божественная литургия, а затем состоится чин великого водосвящения на Чимеевском святом источнике. После этого все желающие, кому позволяет здоровье, смогут окунуться в закрытых купелях на источнике. 

Свято-Никольский храм, село Усть-Суерское

На территории села Усть-Суерское местом для проведения традиционного крещенского купания будет озеро Варакосово, расположенное неподалеку от храма Святителя Николая. Представители прихода этого храма опубликовали в социальных сетях расписание предстоящих богослужений в честь праздника Крещения Господня:

18 января, суббота:

- В 10:00 состоится первое Великое освящение воды в храме села Боровлянка.

- В 14:00 запланировано совершение Таинства Крещения в храме села Усть-Суерское.

- В 17:00 пройдет Великое освящение воды в храме села Усть-Суерское.

- В 18:30 будет освящена купель на озере Варакосово.

19 января, воскресенье:

- Начиная с 9:30 утра, в храме села Усть-Суерское будут проведены часы, исповедь и Божественная литургия, а также славление праздника Святого Богоявления.

Храм Вознесения Господня, село Костылево

Здесь, в храме села Костылево Куртамышского округа можно посетить богослужения. При самом селе иорданей нет, а в соседнем есть. Буквально в 4,5 километрах от Костылево находится село Клоктухино. Оно стоит на берегу озера Домашнее, где будет подготовлена прорубь.

Храм Святой Троицы, село Половинное

На озере Половинное тоже готовят иордань, а это значит, что паломники могут посетить Храм Святой Троицы здесь, в селе, которое расположилось на берегу водоема. Храм находится по адресу: улица Береговая, 88, село Половинное, Половинский округ.

В субботу, 18 января, в 16:00 состоится Всенощное Бдение. В воскресенье, 19 января, будет отмечаться праздник Крещения Господня. Начало утренних часов и Божественной Литургии запланировано на 7:30 утра, а в 11:00 пройдет церемония освящения воды.

Храм Святой Живоначальной Троицы, село Лисье

В селе Лисье Лебяжьевского округа в храме Святой Троицы по улице Центральной, 1 можно помолиться. По информации властей, рядом на озере Собачье будет место для омовения.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, деревня Крестовское

Здесь, у деревни Крестовское Шадринского округа, на реке Мостовка будет освящена купель. А в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи 18 января в 8:00 пройдет Божественная литургия. А в 16:00 состоится всенощное бдение уже в храме села Батурино. Там же 19 января в 9:00 начнется литургия.

Храм Владимирской иконы Божией Матери, село Глубокое

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в селе Глубокое Шадринского округа проведет службы недалеко от иордани. Купель будет находиться на озере Глубокое.

Храм Архангела Михаила, село Глядянское

В селе Глядянском можно будет посетить с паломнической миссией храм Архангела Михаила. Его еще строят, но богослужения уже проходят. «19 января крещение самого Господа Иисуса Христа. И в этот день мы идем на прорубь, чтобы набрать крещенской воды, которую светят нам священники. И можно будет самым смелым, конечно же, окунуться в день воспоминания того, что Господь в этот день крестился», — передали слова отца Константина, настоятеля строящегося храма Архангела Михаила в селе Глядянское, представители храма в сообществе «Храм Архангела Михаила — Глядянское» в соцсети «ВКонтакте». Сама прорубь будет на реке Глядянка.

Храм Мефодия и Кирилла, село Шатрово

В храме Мефодия и Кирилла в селе Шатрово Шатровского округа паломники смогут совершить богослужение. Иордань будет на реке Мостовка, которая течет через населенный пункт.

Храм Архангела Михаила, село Целинное

В селе Целинное по улице Советской, 89 верующие смогут посетить храм в честь Архангела Михаила перед омовением. Сама иордань будет находиться в селе Косолапово на местном водоеме. От Целинного до Косолапово лежит путь почти в 20 километров.

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В Курганской области на Крещение 19 января будут открыты 30 мест для купаний в проруби, часть из которых расположена рядом с храмами. Это позволяет верующим после посещения церковной службы окунуться в освященную воду. Рядом с какими храмами расположены купели — в материале URA.RU.  Спасо-Преображенский собор в Шадринске В городе Шадринск планируется организация купели на реке Исеть в непосредственной близости от кафедрального собора. Время для купания установлено с 11:00 до 23:00. Начало мероприятия будет предварено церемонией освящения вод. В Спасо-Преображенском соборе на 18 января, в субботу, Крещенский сочельник, запланировано следующее расписание богослужений: 8:00 — Божественная литургия, великая вечерия; 11:00 — Великое освящение воды. 19 января, в воскресенье, в день святого Богоявления, в 8:30 начнется Божественная литургия. В 11:30 священники проведут великое освящение воды. Успенский Далматовский мужской монастырь В Далматово для купаний откроют часовню-купель Далмата Исетского, которая находится возле монастыря. Чтобы добраться до нее, нужно спуститься по лестнице с горы на западной стороне монастыря, где стоит деревянная часовня над святым источником. По преданиям, сам Далмат пил воду отсюда, и это дало ему здоровье и долгие годы жизни. Здесь паломники могут присоединиться к богослужениям в ночь с 18 на 19 января. Исповедь начнется в субботу в 22:00, а служба уже в 00:00. Освящение воды пройдет по окончании богослужения. Утром на Богоявление в монастыре пройдет литургия. Также есть купель в селе Красноисетское, находящемся в 8 километрах от города, но церкви в нем нет. Храм Рождества Христова, село Частоозерье В селе Частоозерье на озере Поддувальное традиционно организуется купель для крещенских купаний. Христо-Рождественский храм в этом месте единственный. Торжества, посвященные Крещению Господнему, пройдут 19 января. Предшествующий этому дню 18 января также будет насыщен различными мероприятиями, которые уже стали частью уникальной местной традиции: 17:00 — Концерт легендарной рок-группы «Черный кофе» (Дом культуры); 20:00 — Выступление вокального коллектива DOROS (Храм Рождества Христова); 23:30 — Молебен, крестный ход и освещение купели; 00:00 — Крещенские купания на озере Поддувальное. Казанский Чимеевский мужской монастырь В Казанском Чимеевском мужском монастыре в ночь с 18 по 19 января будет совершена праздничная Божественная литургия, а затем состоится чин великого водосвящения на Чимеевском святом источнике. После этого все желающие, кому позволяет здоровье, смогут окунуться в закрытых купелях на источнике.  Свято-Никольский храм, село Усть-Суерское На территории села Усть-Суерское местом для проведения традиционного крещенского купания будет озеро Варакосово, расположенное неподалеку от храма Святителя Николая. Представители прихода этого храма опубликовали в социальных сетях расписание предстоящих богослужений в честь праздника Крещения Господня: 18 января, суббота: - В 10:00 состоится первое Великое освящение воды в храме села Боровлянка. - В 14:00 запланировано совершение Таинства Крещения в храме села Усть-Суерское. - В 17:00 пройдет Великое освящение воды в храме села Усть-Суерское. - В 18:30 будет освящена купель на озере Варакосово. 19 января, воскресенье: - Начиная с 9:30 утра, в храме села Усть-Суерское будут проведены часы, исповедь и Божественная литургия, а также славление праздника Святого Богоявления. Храм Вознесения Господня, село Костылево Здесь, в храме села Костылево Куртамышского округа можно посетить богослужения. При самом селе иорданей нет, а в соседнем есть. Буквально в 4,5 километрах от Костылево находится село Клоктухино. Оно стоит на берегу озера Домашнее, где будет подготовлена прорубь. Храм Святой Троицы, село Половинное На озере Половинное тоже готовят иордань, а это значит, что паломники могут посетить Храм Святой Троицы здесь, в селе, которое расположилось на берегу водоема. Храм находится по адресу: улица Береговая, 88, село Половинное, Половинский округ. В субботу, 18 января, в 16:00 состоится Всенощное Бдение. В воскресенье, 19 января, будет отмечаться праздник Крещения Господня. Начало утренних часов и Божественной Литургии запланировано на 7:30 утра, а в 11:00 пройдет церемония освящения воды. Храм Святой Живоначальной Троицы, село Лисье В селе Лисье Лебяжьевского округа в храме Святой Троицы по улице Центральной, 1 можно помолиться. По информации властей, рядом на озере Собачье будет место для омовения. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, деревня Крестовское Здесь, у деревни Крестовское Шадринского округа, на реке Мостовка будет освящена купель. А в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи 18 января в 8:00 пройдет Божественная литургия. А в 16:00 состоится всенощное бдение уже в храме села Батурино. Там же 19 января в 9:00 начнется литургия. Храм Владимирской иконы Божией Матери, село Глубокое Церковь Владимирской иконы Божией Матери в селе Глубокое Шадринского округа проведет службы недалеко от иордани. Купель будет находиться на озере Глубокое. Храм Архангела Михаила, село Глядянское В селе Глядянском можно будет посетить с паломнической миссией храм Архангела Михаила. Его еще строят, но богослужения уже проходят. «19 января крещение самого Господа Иисуса Христа. И в этот день мы идем на прорубь, чтобы набрать крещенской воды, которую светят нам священники. И можно будет самым смелым, конечно же, окунуться в день воспоминания того, что Господь в этот день крестился», — передали слова отца Константина, настоятеля строящегося храма Архангела Михаила в селе Глядянское, представители храма в сообществе «Храм Архангела Михаила — Глядянское» в соцсети «ВКонтакте». Сама прорубь будет на реке Глядянка. Храм Мефодия и Кирилла, село Шатрово В храме Мефодия и Кирилла в селе Шатрово Шатровского округа паломники смогут совершить богослужение. Иордань будет на реке Мостовка, которая течет через населенный пункт. Храм Архангела Михаила, село Целинное В селе Целинное по улице Советской, 89 верующие смогут посетить храм в честь Архангела Михаила перед омовением. Сама иордань будет находиться в селе Косолапово на местном водоеме. От Целинного до Косолапово лежит путь почти в 20 километров.
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