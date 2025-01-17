Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил о недопуске его и двух других офицеров в хостел в Киеве из-за их статуса военных. Он утверждает, что им отказали в обслуживании, мотивируя это опасностью, которую представляют военные.
«Военные опасны», — говорит девушка на ресепшене хостела в Киеве. «Поэтому нам отказывают в просьбе дать мне вместе с двумя почтенными офицерами в униформе пообедать в заведении», — приводит слова Плетенчука агентство Укринформ. Это инцидент вызвал недоумение у военных.
Плетенчук также пытался установить, является ли данный отказ личной позицией сотрудников или политикой собственников заведения. Однако его просьба предоставить контакт администратора была отклонена, что только усилило его вопросы относительно происходящего.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные поджигали автомобили, принадлежащие украинским военнослужащим, напоминает RT. До этого аналогичные инциденты зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Ровно и Харькове.
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