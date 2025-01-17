17 января 2025

В школе Нижневартовска детей поят соком с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Нижневартовска пожаловался на некачественный сок в школе №22
Житель Нижневартовска пожаловался на некачественный сок в школе №22 Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на сок, купленный в столовой школы №22. По его словам, в коробке с напитком он обнаружил червей, а сам сок на вкус был, как уксус.

«Средняя школа №22. Вот такой сок продают. С червяками и вкусом уксуса, дети же покупают и пьют это», — написал вартовчанин в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

URA.RU отправило запрос в школу и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) ребенок чуть не лишился зубов после того, как откусил кусок хлеба из «Пятерочки». После этого компания решила проверить производство поставщика выпечки «Смак».

Житель Нижневартовска купил в школе №22 сок со вкусом уксуса и червями внутри
Житель Нижневартовска купил в школе №22 сок со вкусом уксуса и червями внутри
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на сок, купленный в столовой школы №22. По его словам, в коробке с напитком он обнаружил червей, а сам сок на вкус был, как уксус. «Средняя школа №22. Вот такой сок продают. С червяками и вкусом уксуса, дети же покупают и пьют это», — написал вартовчанин в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». URA.RU отправило запрос в школу и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) ребенок чуть не лишился зубов после того, как откусил кусок хлеба из «Пятерочки». После этого компания решила проверить производство поставщика выпечки «Смак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...