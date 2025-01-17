Житель Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на сок, купленный в столовой школы №22. По его словам, в коробке с напитком он обнаружил червей, а сам сок на вкус был, как уксус.
«Средняя школа №22. Вот такой сок продают. С червяками и вкусом уксуса, дети же покупают и пьют это», — написал вартовчанин в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
URA.RU отправило запрос в школу и Роспотребнадзор. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) ребенок чуть не лишился зубов после того, как откусил кусок хлеба из «Пятерочки». После этого компания решила проверить производство поставщика выпечки «Смак».
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