Эксперт ФАС из Москвы вступился за салон эротического массажа, которому в Кургане запретили рекламу

Антимонопольщики запретили рекламу салона эротического массажа «Распутин» в Кургане якобы из-за непристойных фотографий. Однако, в чем конкретно выражается эта «непристойность» — никто не объяснил. Фактически, на глазах у всех произошло «надругательство» над правом бизнеса рекламировать услуги, которые разрешены по закону. Об этом рассказал член экспертного совета ФАС РФ и Московского УФАС Дмитрий Григорьев.
«Рекламный баннер мужского клуба „Распутин“ висел в городе 15 лет. И вдруг УФАС по жалобе жены местного джентльмена запрещает рекламу, потому что она содержит „непристойные“ образы. Но вывод этот делается не на основе анализа фотографии, а из описания перечня услуг сайта салона», — пояснил Григорьев в telegram-канале «Mediator».
Эксперт недвусмысленно намекает, что благоверная жена местного чиновника решила отомстить законному бизнесу только потому, что реклама салона якобы «совратила» ее почтенного мужчину. По мнению Григорьева, сложилась странная ситуация — работать салону эротического массажа в Кургане можно, оказывать услуги ему никто не запрещает, но рекламу размещать нельзя. Такое положение вещей и отношение к легальному предпринимательству в городе эксперт назвал «извращением». Григорьев добавил, что никаких доказательств оказания интимных услуг в клубе «Распутин» представлено не было.
Агентство направило запрос информации по теме публикации в Курганское УФАС России. Ответ ожидается.
Ранее мужскому клубу «Распутин» в Кургане запретили рекламу из-за «непристойных фотографий» девушек. По мнению УФАС региона, это могло указывать на интимные услуги.
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