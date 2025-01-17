17 января 2025

Зеленский ответил на идею Фицо встретиться в Давосе

Зеленский заявил, что не может ничего планировать с Фицо
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский не уверен, что встретится с Фицо
Зеленский не уверен, что встретится с Фицо Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в разумности планировать встречу с премьером Словакии Робертом Фицо на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил украинский лидер.

«Невозможно ничего планировать с Фицо. Поскольку премьер Словакии может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи», — передает Bloomberg слова Зеленского.

Ранее Фицо пригласил Зеленского на встречу, которая может состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 21 января 2025 года. Тем не менее, по словам Фицо, реакция Зеленского на приглашение пока ограничивается предложением провести встречу в Киеве.

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Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в разумности планировать встречу с премьером Словакии Робертом Фицо на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил украинский лидер. «Невозможно ничего планировать с Фицо. Поскольку премьер Словакии может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи», — передает Bloomberg слова Зеленского. Ранее Фицо пригласил Зеленского на встречу, которая может состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 21 января 2025 года. Тем не менее, по словам Фицо, реакция Зеленского на приглашение пока ограничивается предложением провести встречу в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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