Фицо предложил Зеленскому встретиться на полях экономического форума в Давосе

17 января 2025 в 23:36 Размер текста - 17 +

Официальная встреча анонсирована в Давосе Фото: Илья Московец © URA.RU Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу, которая может состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 21 января 2025 года. Об этом словацкий политик сообщил в своем аккаунте в социальных сетях в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Новость по теме Фицо предложил Зеленскому встречу «В разговоре я проинформировал немецкого канцлера о том, что уже несколько дней мы предлагаем, чтобы совместная встреча с Зеленским состоялась во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме», — процитировал слова словацкого премьера сайт Smotrim.ru. Это предложение было озвучено в контексте обсуждения текущей международной обстановки и возможности проведения двусторонних переговоров. Тем не менее, по словам Фицо, реакция Владимира Зеленского на приглашение пока ограничивается предложением провести встречу в Киеве. Об этом украинский лидер заявил 13 января. Как сообщало URA.RU ранее, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за панибратское приглашение словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Киев. Гашпар подчеркнул, что приглашение Зеленского выглядело так, будто тот зовет выпить пива Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу, которая может состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 21 января 2025 года. Об этом словацкий политик сообщил в своем аккаунте в социальных сетях в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). «В разговоре я проинформировал немецкого канцлера о том, что уже несколько дней мы предлагаем, чтобы совместная встреча с Зеленским состоялась во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме», — процитировал слова словацкого премьера сайт Smotrim.ru. Это предложение было озвучено в контексте обсуждения текущей международной обстановки и возможности проведения двусторонних переговоров. Тем не менее, по словам Фицо, реакция Владимира Зеленского на приглашение пока ограничивается предложением провести встречу в Киеве. Об этом украинский лидер заявил 13 января. Как сообщало URA.RU ранее, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за панибратское приглашение словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Киев. Гашпар подчеркнул, что приглашение Зеленского выглядело так, будто тот зовет выпить пива