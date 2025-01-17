17 января 2025

В Сальвадоре убили россиянку

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину из России убили
Женщину из России убили Фото:

Полиция в Сальвадоре ведет расследование по делу убийства гражданки России Новоселовой. Об этом сообщили в национальной полиции.

«Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала  оружие, использованное при нападении», — говорится в сообщении, которое правоохранители опубликовали в соцсети.

Уточняется, что россиянка попала в больницу 17 января, где скончалась от огнестрельных ранений. Уже задержан по делу один человек, пояснили в полиции.

Ранее туристка из Нальчика Лаура Писаренко пропала в Турции после утраты документов и обращения за помощью в российское генконсульство. Последний раз девушка выходила на связь с родственниками 30 декабря, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, передает «Газета. ру».

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Полиция в Сальвадоре ведет расследование по делу убийства гражданки России Новоселовой. Об этом сообщили в национальной полиции. «Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала  оружие, использованное при нападении», — говорится в сообщении, которое правоохранители опубликовали в соцсети. Уточняется, что россиянка попала в больницу 17 января, где скончалась от огнестрельных ранений. Уже задержан по делу один человек, пояснили в полиции. Ранее туристка из Нальчика Лаура Писаренко пропала в Турции после утраты документов и обращения за помощью в российское генконсульство. Последний раз девушка выходила на связь с родственниками 30 декабря, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, передает «Газета. ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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