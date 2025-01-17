В Сальвадоре убили россиянку

Полиция в Сальвадоре ведет расследование по делу убийства гражданки России Новоселовой. Об этом сообщили в национальной полиции.
«Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала оружие, использованное при нападении», — говорится в сообщении, которое правоохранители опубликовали в соцсети.
Уточняется, что россиянка попала в больницу 17 января, где скончалась от огнестрельных ранений. Уже задержан по делу один человек, пояснили в полиции.
Ранее туристка из Нальчика Лаура Писаренко пропала в Турции после утраты документов и обращения за помощью в российское генконсульство. Последний раз девушка выходила на связь с родственниками 30 декабря, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, передает «Газета. ру».
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