17 января 2025

«Ребятишки плачут, а взрослые волнуются»: в Шадринске объединили группы в детсаду

Родители в Шадринске пожаловались на некомфортные условия в детсаду «Малышок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители заметили нарушения в детсаду
Родители заметили нарушения в детсаду Фото:

В филиале детсада №35 в Шадринске (Курганская область) объединили группы малышей и среднюю. Родители переживают и жалуются, поскольку маленькие дети плачут, им стало некомфортно в садике. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров, который получил жалобы от родителей.

«Родители пожаловались мне, что в детском саду №35 „Малышок“ в филиале в Новом поселке объединили младшую группу со средней, обосновывая тем, что не хватает воспитателей. Родители говорят, что ребятишки плачут им стало тесно на втором этаже здания», — сообщил Бухаров.

По словам депутата, родители возмущены и намерены обратиться в прокуратуру, так как из-за тесноты в детсаде, возможно нарушаются санитарные нормы. Сам Бухаров добавил, что также напишет запрос в надзорное ведомство.

Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в мэрию Шадринска. Ответ ожидается.

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В филиале детсада №35 в Шадринске (Курганская область) объединили группы малышей и среднюю. Родители переживают и жалуются, поскольку маленькие дети плачут, им стало некомфортно в садике. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров, который получил жалобы от родителей. «Родители пожаловались мне, что в детском саду №35 „Малышок“ в филиале в Новом поселке объединили младшую группу со средней, обосновывая тем, что не хватает воспитателей. Родители говорят, что ребятишки плачут им стало тесно на втором этаже здания», — сообщил Бухаров. По словам депутата, родители возмущены и намерены обратиться в прокуратуру, так как из-за тесноты в детсаде, возможно нарушаются санитарные нормы. Сам Бухаров добавил, что также напишет запрос в надзорное ведомство. Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в мэрию Шадринска. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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