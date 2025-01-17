«Ребятишки плачут, а взрослые волнуются»: в Шадринске объединили группы в детсаду

В филиале детсада №35 в Шадринске (Курганская область) объединили группы малышей и среднюю. Родители переживают и жалуются, поскольку маленькие дети плачут, им стало некомфортно в садике. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров, который получил жалобы от родителей.
«Родители пожаловались мне, что в детском саду №35 „Малышок“ в филиале в Новом поселке объединили младшую группу со средней, обосновывая тем, что не хватает воспитателей. Родители говорят, что ребятишки плачут им стало тесно на втором этаже здания», — сообщил Бухаров.
По словам депутата, родители возмущены и намерены обратиться в прокуратуру, так как из-за тесноты в детсаде, возможно нарушаются санитарные нормы. Сам Бухаров добавил, что также напишет запрос в надзорное ведомство.
Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в мэрию Шадринска. Ответ ожидается.
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