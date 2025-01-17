17 января 2025

В Тюмень пришло ощутимое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени похолодало до -18 градусов
В Тюмени похолодало до -18 градусов Фото:

В Тюмени 18 января столбики термометров опустились до -18 градусов. Однако продлится холод недолго. Уже в обед горожан ожидает -15, а к вечеру -12 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 18 января температура наружного воздуха утром составит -18 градусов. Ожидается слабый снег с перерывами. Днем и вечером она поднимется до значений от -15 до -12 градусов. Малооблачно, без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 1-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%.

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В Тюмени 18 января столбики термометров опустились до -18 градусов. Однако продлится холод недолго. Уже в обед горожан ожидает -15, а к вечеру -12 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 18 января температура наружного воздуха утром составит -18 градусов. Ожидается слабый снег с перерывами. Днем и вечером она поднимется до значений от -15 до -12 градусов. Малооблачно, без осадков», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 1-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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