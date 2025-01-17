В Тюмень пришло ощутимое похолодание

В Тюмени похолодало до -18 градусов
В Тюмени 18 января столбики термометров опустились до -18 градусов. Однако продлится холод недолго. Уже в обед горожан ожидает -15, а к вечеру -12 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 18 января температура наружного воздуха утром составит -18 градусов. Ожидается слабый снег с перерывами. Днем и вечером она поднимется до значений от -15 до -12 градусов. Малооблачно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 1-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!