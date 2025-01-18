МВД напомнило о завершении периода автоматического продления водительских прав

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С 2025 года водители должны самостоятельно обращаться в ГАИ для получения новых прав
С 2025 года водители должны самостоятельно обращаться в ГАИ для получения новых прав Фото:

В России с 2025 года станет недействительным автоматическое продление водительских прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Водителям придется самостоятельно обратиться в ГАИ, сообщили в пресс-центре МВД России. 

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», — заявили в МВД. Информацию передает ТАСС. 

Для обновления водительского удостоверения их владельцу необходимо пройти медицинскую комиссию, оплатить госпошлину и обратиться в ГАИ. Однако уточняется, что это положение не распространяется на международные поездки: российские автовладельцы, планирующие путешествия за пределы страны, в любом случае должны заменить права с истекшим сроком действия.

Мера автоматического продления срока действия национальных водительских удостоверений на три года была законодательно закреплена в конце декабря 2023 года. В случае управления автомобилем с недействительными правами нарушителей ждет штраф до 15 тысяч рублей и временное отстранение от вождения до момента восстановления удостоверения.

Ранее депутат Иван Сухарев разработал инициативу, по которой в шесть раз могут быть повышены штрафы, если водитель транспортного средства, чья максимальная скорость 30 километров в час, не обозначил автомобиль специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство». Так, ожидается, что размер штрафа вырастет с 500 до трех тысяч рублей, передает 360.ru.

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В России с 2025 года станет недействительным автоматическое продление водительских прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Водителям придется самостоятельно обратиться в ГАИ, сообщили в пресс-центре МВД России.  «Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», — заявили в МВД. Информацию передает ТАСС.  Для обновления водительского удостоверения их владельцу необходимо пройти медицинскую комиссию, оплатить госпошлину и обратиться в ГАИ. Однако уточняется, что это положение не распространяется на международные поездки: российские автовладельцы, планирующие путешествия за пределы страны, в любом случае должны заменить права с истекшим сроком действия. Мера автоматического продления срока действия национальных водительских удостоверений на три года была законодательно закреплена в конце декабря 2023 года. В случае управления автомобилем с недействительными правами нарушителей ждет штраф до 15 тысяч рублей и временное отстранение от вождения до момента восстановления удостоверения. Ранее депутат Иван Сухарев разработал инициативу, по которой в шесть раз могут быть повышены штрафы, если водитель транспортного средства, чья максимальная скорость 30 километров в час, не обозначил автомобиль специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство». Так, ожидается, что размер штрафа вырастет с 500 до трех тысяч рублей, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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