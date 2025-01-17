Жительница Челябинска посчитала неуместным отношение воспитателей частного детского сада к своему 1,9-годовалому ребенку. Они настойчиво укладывали его спать. Видео с установленных в образовательном учреждении камер наблюдения родительница поделилась в социальной сети «ВКонтакте».
«…мама мне скинула эти видосы, говорит, не хотела расстраивать. И тут сразу мне становится понятно, откуда эти слезы перед въездом во двор садика. Все люди, устаем, но своего ребенка я не дам в обиду», — рассказала девушка.
На кадрах видно, что ребенок пытается встать с кровати, но работник сада укладывает его обратно. Делает это упорно, но без рукоприкладства. На другом видео воспитатель сидит рядом с кроваткой малыша с телефоном в руках.
Мама считает отношение к ребенку персонала частного детсада причиной его капризов. В социальной сети она написала о сложной адаптации сына к детскому саду, из-за чего ребенок часто плакал. Перед тем, как придать ситуацию огласке, женщина получила сообщение от имени детского сада с просьбой подыскать сыну другое образовательное учреждение.
О сложностях с адаптацией воспитанника рассказала руководитель детского сада Мария Крючкова. Изданию 74.ру она объяснила, что у него был нарушен режим дня. Так, по ее словам, родительница писала в детский сад сообщения о том, что ребенок пропустит посещение, потому что лег спать в два часа ночи из-за прихода гостей. Директор также прокомментировала, что на момент поступления ребенка в учреждение у него не было базовых навыков самообслуживания.
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