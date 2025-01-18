На Камчатке произошла вспышка заражения гепатитом В и С

На Камчатке среди пациентов местного онкологического диспансера диагностировано 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С. На данный момент в медучреждении проходят проверки. Об этом сообщил руководитель Минздрава Камчатского края Александр Гашков.
«В настоящий момент зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита В и С. У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», — заявил Гашков. Обращение опубликовано на сайте правительства Камчатского края.
Отмечается, что в Камчатском онкологическом диспансере прошли проверки Роспотребнадзора. К этому были привлечены эксперты федерального уровня. Кроме того, были сформированы списки пациентов, которые заразились, посещая определенное направления лечения.
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