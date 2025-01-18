На Камчатке произошла вспышка заражения гепатитом В и С

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Камчатском крае 36 пациентов онкологического диспансере заразились двумя видами гепатита
В Камчатском крае 36 пациентов онкологического диспансере заразились двумя видами гепатита Фото:

На Камчатке среди пациентов местного онкологического диспансера диагностировано 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С. На данный момент в медучреждении проходят проверки. Об этом сообщил руководитель Минздрава Камчатского края Александр Гашков.

«В настоящий момент зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита В и С. У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», — заявил Гашков. Обращение опубликовано на сайте правительства Камчатского края.

Отмечается, что в Камчатском онкологическом диспансере прошли проверки Роспотребнадзора. К этому были привлечены эксперты федерального уровня. Кроме того, были сформированы списки пациентов, которые заразились, посещая определенное направления лечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Камчатке среди пациентов местного онкологического диспансера диагностировано 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С. На данный момент в медучреждении проходят проверки. Об этом сообщил руководитель Минздрава Камчатского края Александр Гашков. «В настоящий момент зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита В и С. У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», — заявил Гашков. Обращение опубликовано на сайте правительства Камчатского края. Отмечается, что в Камчатском онкологическом диспансере прошли проверки Роспотребнадзора. К этому были привлечены эксперты федерального уровня. Кроме того, были сформированы списки пациентов, которые заразились, посещая определенное направления лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...