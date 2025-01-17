Сегодня в рубрике «Голос поколения» подростки Кургана высказали свое мнение о благоустройстве в городе. Мы задали им вопрос: «За последнее время в Кургане много чего поменялось — обновляют парки, строят новые объекты, убирают старые и т.д. Скажи, все ли тебе нравится или ты хотел/хотела бы внести свои коррективы и предложения по благоустройству города? Может, есть любимые места, где чаще бываешь? Или, наоборот, те, куда ты не очень любишь ходить?»
Подростки ответили, что в целом в Кургане благоустройство идет хорошо, но городу нужно больше спортивных площадок, кафе и удобных парковок. Что еще предложили курганские ребята — в материале URA.RU.
Кирилл, 16 лет
Мне нравится благоустройство нашего города. Красивые парки. Множество аттракционов. Люблю гулять по набережной и ЦПКиО.
Дарья, 16 лет
Наш город достаточно преобразился. Благоустроили парки, набережную, детские площадки. Однако, считаю, что в городе недостаточно спортивных площадок, волейбольных, баскетбольных, футбольных.
Дима, 16 лет
Мы с друзьями любим гулять по набережной. Там красиво, вот только туалеты часто не работают, а зимой их вообще закрывают. Это, конечно, очень плохо. Ну и кафе хотелось бы побольше на ней, пара кофеен — это все-таки мало. Еще в ЦПКиО очень нравится гулять, возле «Воробьевых гор» и на пригородном вокзале — там шаурма вкусная.
Маша, 14 лет
Мне, в принципе, все нравится в городе. Только бесит, что у него все в трубах кругом: они вокруг садика, у школы, возле нашего дома, вдоль дороги, вообще везде! И еще они местами в лохмотьях, это выглядит ужасно! Почему у нас теплотрассы делают над землёй? Из-за них и пройти трудно. Вот бы их как-нибудь или закопать, или облагородить, чтобы они красивыми были.
Артем, 10 лет
В принципе в городе мне все нравится. Нравится, чтто строят всякие спортивные площадки, но я бы хотел, чтобы их было больше. Например, рядом со школами, чтобы можно было позаниматься после уроков.
Когда мы с мамой ездим до ЦУМа («Зауральский торговый дом» — Прим.ред.), из-за того, что там убрали парковку, нам приходится ехать гораздо дальше, чтобы остановиться, а потом пешком идти до ЦУМа и это занимает кучу времени. Я бы хотел, чтобы парковку вернули.
Дмитрий, 12 лет
Благоустройство в нашем городе иногда бывает хорошее, иногда плохое. Хорошее — это когда делают новые зоны отдыха и новые парки развлечений. Там могут поиграть дети младшего возраста. А плохое — это когда стоят старые дома на улицах и кажется, что город не особо новый. Я думаю, что их лучше было бы снести, и тогда город казался бы поновее и современнее.
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