В одном из многоквартирных домов Челябинска произошел пожар. Чтобы спасти ребенка, папе пришлось выпрыгнуть со второго этажа. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.
«Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже многоэтажки по улице Пожарского. Папа выпрыгнул из жилья, а затем поймал 3-летнего сына. По трехколенной лестнице огнеборцы МЧС России эвакуировали из опасной зоны маму», — рассказали в ведомстве.
Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, однако госпитализация ему не понадобилась. По информации от родителей, мальчик играл со спичками. Пожар, охвативший площадь в 10 квадратных метров ликвидировали десять спасателей с привлечением трех единиц техники.
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