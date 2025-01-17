17 января 2025

В Челябинске папа спас ребенка при пожаре, выпрыгнув с второго этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные спасли из задымленной квартиры маму ребенка
Пожарные спасли из задымленной квартиры маму ребенка Фото:

В одном из многоквартирных домов Челябинска произошел пожар. Чтобы спасти ребенка, папе пришлось выпрыгнуть со второго этажа. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

«Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже многоэтажки по улице Пожарского. Папа выпрыгнул из жилья, а затем поймал 3-летнего сына. По трехколенной лестнице огнеборцы МЧС России эвакуировали из опасной зоны маму», — рассказали в ведомстве.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, однако госпитализация ему не понадобилась. По информации от родителей, мальчик играл со спичками. Пожар, охвативший площадь в 10 квадратных метров ликвидировали десять спасателей с привлечением трех единиц техники.

Пожарные спасли из задымленной квартиры маму мальчика
Пожарные спасли из задымленной квартиры маму мальчика
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из многоквартирных домов Челябинска произошел пожар. Чтобы спасти ребенка, папе пришлось выпрыгнуть со второго этажа. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже многоэтажки по улице Пожарского. Папа выпрыгнул из жилья, а затем поймал 3-летнего сына. По трехколенной лестнице огнеборцы МЧС России эвакуировали из опасной зоны маму», — рассказали в ведомстве. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, однако госпитализация ему не понадобилась. По информации от родителей, мальчик играл со спичками. Пожар, охвативший площадь в 10 квадратных метров ликвидировали десять спасателей с привлечением трех единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...