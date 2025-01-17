17 января 2025

Стало известно, сколько в Перми платят управляющему офиса банка

Superjob: пермские работодатели готовы платить управляющему в банке до 210 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющему офиса банка предлагают до 210 тысяч рублей
Управляющему офиса банка предлагают до 210 тысяч рублей Фото:

В Перми управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 210 000 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

«Сервис в январе 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Управляющий дополнительным офисом банка“ в Перми. Организации готовы платить от 145 до 210 тысяч рублей специалистам с опытом организации работы дополнительного офиса банка с нуля и стажем работы управляющим дополнительным офисом от трех лет», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 40 лет. В обязанности входят планирование и анализ результатов работы дополнительного офиса, проведение переговоров, подбор, обучение и мотивация персонала

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В Перми управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 210 000 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. «Сервис в январе 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Управляющий дополнительным офисом банка“ в Перми. Организации готовы платить от 145 до 210 тысяч рублей специалистам с опытом организации работы дополнительного офиса банка с нуля и стажем работы управляющим дополнительным офисом от трех лет», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 40 лет. В обязанности входят планирование и анализ результатов работы дополнительного офиса, проведение переговоров, подбор, обучение и мотивация персонала
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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