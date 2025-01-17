Прокуратура Тюмени прекратила существование

Прокуратура Тюмени была ликвидирована. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Всего в России подлежит ликвидации 20 управлений прокуратуры. Тюменское — одно из них. Прокурор Тюменской области Александр Попов должен будет в ближайшее время перераспределить высвободившихся сотрудников», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Прокурору Тюменской области предстоит перераспределить 20 сотрудников городского управления ведомства. В том числе, найти новое место службы для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей.
«Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат областной прокуратуры. Какое из управлений ведомства будет осуществлять контроль за городскими отделами УМВД, СК и т.д. — пока неясно», — отметил инсайдер URA.RU.
В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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