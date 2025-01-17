17 января 2025

Прокуратура Тюмени прекратила существование

По указу Генерального прокурора РФ была ликвидирована прокуратура Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Тюмени была ликвидирована. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Всего в России подлежит ликвидации 20 управлений прокуратуры. Тюменское — одно из них. Прокурор Тюменской области Александр Попов должен будет в ближайшее время перераспределить высвободившихся сотрудников», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Прокурору Тюменской области предстоит перераспределить 20 сотрудников городского управления ведомства. В том числе, найти новое место службы для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей. 

«Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат областной прокуратуры. Какое из управлений ведомства будет осуществлять контроль за городскими отделами УМВД, СК и т.д. — пока неясно», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. 

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Прокуратура Тюмени была ликвидирована. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Всего в России подлежит ликвидации 20 управлений прокуратуры. Тюменское — одно из них. Прокурор Тюменской области Александр Попов должен будет в ближайшее время перераспределить высвободившихся сотрудников», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Прокурору Тюменской области предстоит перераспределить 20 сотрудников городского управления ведомства. В том числе, найти новое место службы для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей.  «Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат областной прокуратуры. Какое из управлений ведомства будет осуществлять контроль за городскими отделами УМВД, СК и т.д. — пока неясно», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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