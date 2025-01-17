17 января 2025

SHAMAN и Asti: кто из звезд выступит с концертами в ХМАО

В гастрольные туры по ХМАО отправится десант звезд шоу-бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN впервые выступит с гастролями в ХМАО
SHAMAN впервые выступит с гастролями в ХМАО Фото:

2025 год в ХМАО обещает быть насыщенным для меломанов, ведь на сценах в округе зажгут как эстрадные артисты, так и поп-звезды. У югорчан есть возможность заранее выбрать билеты — так они выйдут дешевле, чем за пару дней до концертов. Редакция URA.RU собрала подборку самых ожидаемых гастролей в округе.

Селебрити ринутся по гастрольным турам преимущественно весной — в этот период график артистов расписан плотнее всего. Череду мартовских концертов в Сургуте откроет Алена Апина, экс-вокалистка группы «Комбинация». Именно она в дуэте с Татьяной Ивановой исполнила хит American Boy.

Лепс выйдет на сцену в ХМАО в апреле
Лепс выйдет на сцену в ХМАО в апреле
Фото:

А настоящим подарком на 8 марта для сургутянок станет концерт Anna Asti, прославившаяся песней «Царица». Следом на сцену выйдет любимая группа президента РФ Владимира Путина «Любэ». В программе — старые добрые хиты и, конечно, легендарная песня «Конь».

В апреле артисты будут выступать не только в Сургуте, а и в Ханты-Мансийске, и в Нижневартовске. Пожалуй, второй весенний месяц станет самым ярким по количеству концертов в ХМАО. Среди эстрадных артистов югорчане ждут Григория Лепса и Елену Ваенгу. Ожидаются визиты и рок-звезд — групп «Пикник» и The Hatters.

Но больше всего югорчане ждут концертов SHAMANa. Ярослав Дронов сначала поедет в Ханты-Мансийск, затем в Сургут и Нижневартовск. Это первый гастрольный тур поп-звезды в ХМАО.

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2025 год в ХМАО обещает быть насыщенным для меломанов, ведь на сценах в округе зажгут как эстрадные артисты, так и поп-звезды. У югорчан есть возможность заранее выбрать билеты — так они выйдут дешевле, чем за пару дней до концертов. Редакция URA.RU собрала подборку самых ожидаемых гастролей в округе. Селебрити ринутся по гастрольным турам преимущественно весной — в этот период график артистов расписан плотнее всего. Череду мартовских концертов в Сургуте откроет Алена Апина, экс-вокалистка группы «Комбинация». Именно она в дуэте с Татьяной Ивановой исполнила хит American Boy. А настоящим подарком на 8 марта для сургутянок станет концерт Anna Asti, прославившаяся песней «Царица». Следом на сцену выйдет любимая группа президента РФ Владимира Путина «Любэ». В программе — старые добрые хиты и, конечно, легендарная песня «Конь». В апреле артисты будут выступать не только в Сургуте, а и в Ханты-Мансийске, и в Нижневартовске. Пожалуй, второй весенний месяц станет самым ярким по количеству концертов в ХМАО. Среди эстрадных артистов югорчане ждут Григория Лепса и Елену Ваенгу. Ожидаются визиты и рок-звезд — групп «Пикник» и The Hatters. Но больше всего югорчане ждут концертов SHAMANa. Ярослав Дронов сначала поедет в Ханты-Мансийск, затем в Сургут и Нижневартовск. Это первый гастрольный тур поп-звезды в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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