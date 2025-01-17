SHAMAN и Asti: кто из звезд выступит с концертами в ХМАО

2025 год в ХМАО обещает быть насыщенным для меломанов, ведь на сценах в округе зажгут как эстрадные артисты, так и поп-звезды. У югорчан есть возможность заранее выбрать билеты — так они выйдут дешевле, чем за пару дней до концертов. Редакция URA.RU собрала подборку самых ожидаемых гастролей в округе.
Селебрити ринутся по гастрольным турам преимущественно весной — в этот период график артистов расписан плотнее всего. Череду мартовских концертов в Сургуте откроет Алена Апина, экс-вокалистка группы «Комбинация». Именно она в дуэте с Татьяной Ивановой исполнила хит American Boy.
А настоящим подарком на 8 марта для сургутянок станет концерт Anna Asti, прославившаяся песней «Царица». Следом на сцену выйдет любимая группа президента РФ Владимира Путина «Любэ». В программе — старые добрые хиты и, конечно, легендарная песня «Конь».
В апреле артисты будут выступать не только в Сургуте, а и в Ханты-Мансийске, и в Нижневартовске. Пожалуй, второй весенний месяц станет самым ярким по количеству концертов в ХМАО. Среди эстрадных артистов югорчане ждут Григория Лепса и Елену Ваенгу. Ожидаются визиты и рок-звезд — групп «Пикник» и The Hatters.
Но больше всего югорчане ждут концертов SHAMANa. Ярослав Дронов сначала поедет в Ханты-Мансийск, затем в Сургут и Нижневартовск. Это первый гастрольный тур поп-звезды в ХМАО.
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