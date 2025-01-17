В Ноябрьске приостановили проведения марафона «Ноябрьск Юбилейный» из-за задымления в зале спорткомплекса «Зенит». На торжестве в честь юбилея города из-за проблем с освещением появился дым и сильный запах гари, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«Что-то произошло с приборами освещения на сцене, началось задымление. В зале сильный запах гари и дым», — передал корреспондент с места событий.
Людей из зала вывели в фойе, а помещение стали проветривать. Также на место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники Росгвардии.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе администрации города. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске к юбилею города установят стелу. Предварительно местом размещения арт-объекта выбрали новое кольцо на улице 60 лет Ленина.
Обновлено 15:55
В администрации Ноябрьска рассказали, что причиной случившегося стало замыкане светового прибора. Пожарные проверили состояние зала и разрешили дальнейшее проведение мероприятия. «Во время проведения программы произошло замыкание светового прибора. Ответственные специалисты действовали согласно инструкции. Сработала сигнализация. Людей организованно эвакуировали. Пожарные проверили состояние зала и разрешили дальнейшее проведение мероприятия. „Зенит“ продолжит свою работу в обычном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
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