17 января 2025

На массовых торжествах в честь юбилея Ноябрьска произошло ЧП. Фото, видео

В Ноябрьске из-за задымления приостановили марафон «Ноябрьск Юбилейный»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за проблем с проводкой в зале случилось задымление
Из-за проблем с проводкой в зале случилось задымление Фото:

В Ноябрьске приостановили проведения марафона «Ноябрьск Юбилейный» из-за задымления в зале спорткомплекса «Зенит». На торжестве в честь юбилея города из-за проблем с освещением появился дым и сильный запах гари, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Что-то произошло с приборами освещения на сцене, началось задымление. В зале сильный запах гари и дым», — передал корреспондент с места событий.

Людей из зала вывели в фойе, а помещение стали проветривать. Также на место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники Росгвардии.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе администрации города. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске к юбилею города установят стелу. Предварительно местом размещения арт-объекта выбрали новое кольцо на улице 60 лет Ленина.

Обновлено 15:55

В администрации Ноябрьска рассказали, что причиной случившегося стало замыкане светового прибора. Пожарные проверили состояние зала и разрешили дальнейшее проведение мероприятия. «Во время проведения программы произошло замыкание светового прибора. Ответственные специалисты действовали согласно инструкции. Сработала сигнализация. Людей организованно эвакуировали. Пожарные проверили состояние зала и разрешили дальнейшее проведение мероприятия. „Зенит“ продолжит свою работу в обычном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске приостановили проведения марафона «Ноябрьск Юбилейный» из-за задымления в зале спорткомплекса «Зенит». На торжестве в честь юбилея города из-за проблем с освещением появился дым и сильный запах гари, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Что-то произошло с приборами освещения на сцене, началось задымление. В зале сильный запах гари и дым», — передал корреспондент с места событий. Людей из зала вывели в фойе, а помещение стали проветривать. Также на место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники Росгвардии. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службе администрации города. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске к юбилею города установят стелу. Предварительно местом размещения арт-объекта выбрали новое кольцо на улице 60 лет Ленина. Обновлено 15:55 В администрации Ноябрьска рассказали, что причиной случившегося стало замыкане светового прибора. Пожарные проверили состояние зала и разрешили дальнейшее проведение мероприятия. «Во время проведения программы произошло замыкание светового прибора. Ответственные специалисты действовали согласно инструкции. Сработала сигнализация. Людей организованно эвакуировали. Пожарные проверили состояние зала и разрешили дальнейшее проведение мероприятия. „Зенит“ продолжит свою работу в обычном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...