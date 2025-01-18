Минобороны раскрыло детали освобождения Времевки в ДНР. Видео

Группировка «Восток» освободила Времевку в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ взяли под контроль Времевку в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Времевку в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Восток» успешно освободила населенный пункт Времевка в ДНР. В ходе операции было зачищено около 600 зданий и строений, уничтожен укрепленный район 110 механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

В канале добавили, что военнослужащие вывесили государственный флаг России на здании, расположенном на улице Партизанская. Успех операции стал возможен благодаря грамотному управлению, самоотверженности и скоординированной работе всех подразделений, включая артиллерийские расчеты и беспилотную авиацию, заключили в Минобороны.

Ранее в ДНР российские силы взяли под контроль Петропавловку и Времевку. В ходе этой операции украинская сторона потеряла около 600 членов личного состава.

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Группировка «Восток» успешно освободила населенный пункт Времевка в ДНР. В ходе операции было зачищено около 600 зданий и строений, уничтожен укрепленный район 110 механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. В канале добавили, что военнослужащие вывесили государственный флаг России на здании, расположенном на улице Партизанская. Успех операции стал возможен благодаря грамотному управлению, самоотверженности и скоординированной работе всех подразделений, включая артиллерийские расчеты и беспилотную авиацию, заключили в Минобороны. Ранее в ДНР российские силы взяли под контроль Петропавловку и Времевку. В ходе этой операции украинская сторона потеряла около 600 членов личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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