Группировка «Восток» успешно освободила населенный пункт Времевка в ДНР. В ходе операции было зачищено около 600 зданий и строений, уничтожен укрепленный район 110 механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
В канале добавили, что военнослужащие вывесили государственный флаг России на здании, расположенном на улице Партизанская. Успех операции стал возможен благодаря грамотному управлению, самоотверженности и скоординированной работе всех подразделений, включая артиллерийские расчеты и беспилотную авиацию, заключили в Минобороны.
Ранее в ДНР российские силы взяли под контроль Петропавловку и Времевку. В ходе этой операции украинская сторона потеряла около 600 членов личного состава.
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