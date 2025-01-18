ВС РФ ударили по главному производству вооружений для ВСУ: чем известно КБ «Луч» в Киеве

Российские вооруженные силы осуществили ракетные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая конструкторское бюро «Луч». Эти действия были предприняты в ответ на запуски ракет ATACMS по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны России. Что известно о государственном Киевском конструкторском бюро «Луч», по которому ударили ВС РФ, — в материале URA.RU.
Что за предприятие
Государственное конструкторское бюро «Луч», расположенное в Киеве, является важным научно-производственным предприятием, которое играет ключевую роль в оборонной промышленности Украины. Это предприятие включено в список организаций, имеющих стратегическое значение для экономической стабильности и обеспечения национальной безопасности страны. «Луч» — одно из ведущих украинских предприятий, занимающихся разработкой компонентов для авиационных и противотанковых вооружений.
Чем занимается КБ «Луч»
В области военной промышленности на предприятии проводится ряд поисковых, научных и опытно-конструкторских работ. Они направленны на создание следующих видов вооружений и оборудования: противотанковые управляемые ракеты; ракетные комплексы для наземного, воздушного и морского базирования; авиационные управляемые ракеты; зенитные управляемые ракеты; минно-торпедное вооружение; системы управления ракетами и другими управляемыми средствами поражения; тренажеры и телеметрические системы для противотанковых ракетных комплексов.
Также на КБ «Луч» осуществляется производство вооружения на замкнутом цикле в сотрудничестве с украинскими предприятиями, что включает производство противотанковых управляемых ракет и ракетных комплексов; создание комплексов морского ракетного вооружения; системы автоматизированного контроля и диагностики; блоки электрических рулевых приводов для различных типов ракет и торпед. Кроме того, проводятся работы по модернизации, ремонту и продлению ресурса авиационных, зенитных, противотанковых управляемых ракет, а также минно-торпедного вооружения ВСУ. Также к основным направлениям деятельности «Луча» относится организация и активное участие в мероприятиях, направленных на поддержание боевой готовности управляемого вооружения украинских сил.
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