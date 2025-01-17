Около города Карталы Челябинской области под лед провалилась лошадь. Выбраться самостоятельно животное не могло, потому что погрузилось в воду по горло. Оказавшиеся рядом рыбаки обратились за помощью в ЕДДС, рассказали в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.
«Поступило сообщение от рыбаков, которые рассказали, что на водохранилище „Попов брод“ около города Карталы провалилась под лед лошадь. При помощи бензопил спасатели Локомотивного отряда областной ПСС пропилили лед и освободили дорожку к суше. Чтобы поднять лошадь и на руках вынести из воды потребовались усилия десяти спасателей», — сообщили в ПСС Челябинской области.
Обессиленное и окоченевшее животное подняли по крутому склону. Подоспевший к месту ЧП владелец помог оказать первую помощь, поддерживая животное, когда его ставили на ноги. Мужчина выразил глубокую благодарность команде спасателей и повел спасенную лошадь домой.
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