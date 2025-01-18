На трассе смерти в ХМАО большегруз столкнулся с легковушкой: есть погибший. Фото

Водитель погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
© Служба новостей «URA.RU»
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Большегруз столкнулся с легковым автомобилем в ХМАО
Большегруз столкнулся с легковым автомобилем в ХМАО Фото:

В ХМАО на трассе Тюмень = Ханты-Мансийск, которую жители называют трассой смерти, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, сообщили в окружной Госавтоинспекции. 

«В Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 18 января 2025 года около 15:05 на 607 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Shacman», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Пассажир получил травмы. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что водитель «КАМАЗа» в ХМАО не справился с управлением и устроил смертельное ДТП. Большегруз занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с FREIGHTLINER после чего «КАМАЗ» отбросило в с SITRAK. 

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В ХМАО на трассе Тюмень = Ханты-Мансийск, которую жители называют трассой смерти, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, сообщили в окружной Госавтоинспекции.  «В Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 18 января 2025 года около 15:05 на 607 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Shacman», — рассказали в telegram-канале ведомства.  В ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Пассажир получил травмы. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.  Ранее URA.RU сообщало о том, что водитель «КАМАЗа» в ХМАО не справился с управлением и устроил смертельное ДТП. Большегруз занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с FREIGHTLINER после чего «КАМАЗ» отбросило в с SITRAK. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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