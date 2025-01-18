В ХМАО на трассе Тюмень = Ханты-Мансийск, которую жители называют трассой смерти, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«В Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 18 января 2025 года около 15:05 на 607 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Shacman», — рассказали в telegram-канале ведомства.
В ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Пассажир получил травмы. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU сообщало о том, что водитель «КАМАЗа» в ХМАО не справился с управлением и устроил смертельное ДТП. Большегруз занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с FREIGHTLINER после чего «КАМАЗ» отбросило в с SITRAK.
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