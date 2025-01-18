Машина с пассажирами упала в Обводный канал после столкновения с другим авто, написали в telegram-каналах. Это уже вторая машина за день, упавшая в воду в Санкт-Петербурге.
«Машина с пассажирами рухнула в Обводный канал после ДТП и скрылась под водой», — написали в telegram-канале «Mash на Мойке». По их данным, к месту происшествия прибыли спасатели, они ищут пострадавших. На перекрестке Обводного и Рыбинской осталась вторая машина, с которой и произошло столкновение — у нее разбита передняя часть.
Ранее в Петербурге иномарка упала в Фонтанку, пытаясь скрыться от полиции. Инцидент произошел после того, как сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль за превышение скорости. Полицейские спасли из воды пострадавших — двух юношей, среди них водитель, и девушку. У водителя зафиксировано алкогольное опьянение.
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