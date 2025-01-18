Военные корабли НАТО вышли в Балтийское море

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря в рамках новой миссии «Балтийский караульный» (Baltic Sentry), сообщают иностранные издания. Миссия направлена на повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе.
«Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции „Балтийский караульный“... В Таллине бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря... Фрегат королевского флота Нидерландов „Тромп“ возглавляет эту эскадру», — пишет телерадиокомпания ERR.
Европейские страны, такие как Эстония, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва и Латвия, активно участвуют в этой миссии. По данным издания, на борту флагманского фрегата «Тромп» расположен вертолет для наблюдения с моря, а также задействовано гидролокационное судно для мониторинга подводной обстановки.
Как отмечает ERR, хотя корабли занимаются патрулированием, следует помнить, что они входят в состав НАТО и могут быть использованы для применения силы в случае необходимости. «Мы следим за ситуацией, и если произойдёт что-то странное, то будем готовы реагировать», — заявил коммодор ВМС Нидерландов Арьена Варнаара.
Ранее, 14 января, генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начинает миссию в Балтийском море под названием «Балтийский караульный» (Baltic Sentry). Миссия направлена на укрепление присутствия НАТО в этих водах. На следующий день, 15 января, в Финский залив зашли два корабля Североатлантического альянса под флагами Германии и Нидерландов, пишет RT.
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