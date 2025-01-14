НАТО начинает миссию в Балтийском море

Североатлантический альянс начинает миссию в балтийском море под названием Baltic Sentr («Балтийский Центр»). Она направлена на укрепление присутствия альянса в этих водах, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentr», — заявил Рютте. Его слова приводит мультимедийный центр Европейского парламента.
Он добавил, что руководить операцией будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Цель миссии — усиление присутствия альянса в Балтийском море и слежение за ключевыми зонами НАТО.
Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что альянс может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря. Это планируется проводит на базе созданного в Финляндии морского центра Североатлантического альянса.
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