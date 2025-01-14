НАТО начинает миссию в Балтийском море

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НАТО планирует укреплять свое присутствие в Балтийском море
НАТО планирует укреплять свое присутствие в Балтийском море Фото:

Североатлантический альянс начинает миссию в балтийском море под названием Baltic Sentr («Балтийский Центр»). Она направлена на укрепление присутствия альянса в этих водах, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentr», — заявил Рютте. Его слова приводит мультимедийный центр Европейского парламента. 

Он добавил, что руководить операцией будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Цель миссии — усиление присутствия альянса в Балтийском море и слежение за ключевыми зонами НАТО. 

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что альянс может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря. Это планируется проводит на базе созданного в Финляндии морского центра Североатлантического альянса. 

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Североатлантический альянс начинает миссию в балтийском море под названием Baltic Sentr («Балтийский Центр»). Она направлена на укрепление присутствия альянса в этих водах, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentr», — заявил Рютте. Его слова приводит мультимедийный центр Европейского парламента.  Он добавил, что руководить операцией будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Цель миссии — усиление присутствия альянса в Балтийском море и слежение за ключевыми зонами НАТО.  Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что альянс может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря. Это планируется проводит на базе созданного в Финляндии морского центра Североатлантического альянса. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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