17 января 2025

Пермяки вновь смогут улететь в Турцию уже в феврале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый авиарейс запланирован на 12 февраля
Первый авиарейс запланирован на 12 февраля Фото:

Турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») возобновила полетную программу из Перми в Анталью. Первый авиарейс назначен на 12 февраля. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.

«Первые рейсы по маршруту Пермь — Анталья состоятся 12 и 23 февраля. Тип самолета — Airbus A330. Время в пути составит пять часов пять минут», — сообщается в расписании пермского аэропорта.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «Южный ветер» осуществляла полеты в Турцию до конца декабря 2024. Из Перми в Анталью летали три авиакомпании: Ural Airlines, SouthWind и Azur Air.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») возобновила полетную программу из Перми в Анталью. Первый авиарейс назначен на 12 февраля. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино. «Первые рейсы по маршруту Пермь — Анталья состоятся 12 и 23 февраля. Тип самолета — Airbus A330. Время в пути составит пять часов пять минут», — сообщается в расписании пермского аэропорта. Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «Южный ветер» осуществляла полеты в Турцию до конца декабря 2024. Из Перми в Анталью летали три авиакомпании: Ural Airlines, SouthWind и Azur Air.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...