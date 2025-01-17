Пермяки вновь смогут улететь в Турцию уже в феврале

Первый авиарейс запланирован на 12 февраля
Турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») возобновила полетную программу из Перми в Анталью. Первый авиарейс назначен на 12 февраля. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.
«Первые рейсы по маршруту Пермь — Анталья состоятся 12 и 23 февраля. Тип самолета — Airbus A330. Время в пути составит пять часов пять минут», — сообщается в расписании пермского аэропорта.
Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «Южный ветер» осуществляла полеты в Турцию до конца декабря 2024. Из Перми в Анталью летали три авиакомпании: Ural Airlines, SouthWind и Azur Air.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!