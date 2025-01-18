Свердловский экс-авторитет Овчина отказался признать вину в убийстве знахаря

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина или Банзай) не признает вину в убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева — экс-помощника вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Он считает, что его дело сфабриковано. Такое заявление Банзай сделал в Березовском горсуде, где ему избирали меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.
«Просто организованная преступная группа. Собрались меня убить», — сказал Овчинников.
Он намерен обжаловать решение Березовского горсуда. «Всем привет, встретимся в аду», — закончил свое слово в суде Овчинников.
Его отправили под стражу до 7 марта. По версии следствия, трагедия произошла 5 января во время застолья. Сам Овчинников сказал, что не употреблял алкоголь, хотя Суродеев предлагал.
С ножевыми ранения Колдун попал в больницу. Через несколько дней он умер. После этого Овчину задержали в госпитале ветеранов. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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