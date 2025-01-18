18 января 2025

Свердловский экс-авторитет Овчина отказался признать вину в убийстве знахаря

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения криминальному авторитету Овчине. Свердловская область, Березовск
Овчинников заявляет, что его подставили Фото:
новость из сюжета
Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина или Банзай) не признает вину в убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева — экс-помощника вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Он считает, что его дело сфабриковано. Такое заявление Банзай сделал в Березовском горсуде, где ему избирали меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Просто организованная преступная группа. Собрались меня убить», — сказал Овчинников.

Он намерен обжаловать решение Березовского горсуда. «Всем привет, встретимся в аду», — закончил свое слово в суде Овчинников.

Его отправили под стражу до 7 марта. По версии следствия, трагедия произошла 5 января во время застолья. Сам Овчинников сказал, что не употреблял алкоголь, хотя Суродеев предлагал.

С ножевыми ранения Колдун попал в больницу. Через несколько дней он умер. После этого Овчину задержали в госпитале ветеранов. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина или Банзай) не признает вину в убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева — экс-помощника вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Он считает, что его дело сфабриковано. Такое заявление Банзай сделал в Березовском горсуде, где ему избирали меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Просто организованная преступная группа. Собрались меня убить», — сказал Овчинников. Он намерен обжаловать решение Березовского горсуда. «Всем привет, встретимся в аду», — закончил свое слово в суде Овчинников. Его отправили под стражу до 7 марта. По версии следствия, трагедия произошла 5 января во время застолья. Сам Овчинников сказал, что не употреблял алкоголь, хотя Суродеев предлагал. С ножевыми ранения Колдун попал в больницу. Через несколько дней он умер. После этого Овчину задержали в госпитале ветеранов. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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