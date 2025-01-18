В затонувшей в Петербурге машине обнаружили труп

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В затонувшей машине обнаружили девушку без признаков жизни
В затонувшей машине обнаружили девушку без признаков жизни Фото:

Из Обводного канала в Санкт-Петербурге достали угодившую туда в ходе ДТП машину, в салоне обнаружен труп девушки, сообщили местные правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что одна из ехавших в машине женщин была найдена живой.

«Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни», — сообщили в официальном telegram-канале петербургской полиции. Правоохранители проводят проверку ДТП. По их данным, в результате столкновения с другой машиной немецкое авто перелетело поребрик, сбило ограждение на набережной и упало в Обводный канал. По официальным данным, одна из девушек была извлечена из салона, когда тот еще находился в воде.

Ранее стало известно, что машина с пассажирами упала в Обводный канал. Это был второй случай за день падения авто в воду в Петербурге. На опубликованном видео можно заметить вторую машину, с которой и произошло столкновение — у нее разбит капот. По предварительной информации, водитель перепутала педали после столкновения.

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Из Обводного канала в Санкт-Петербурге достали угодившую туда в ходе ДТП машину, в салоне обнаружен труп девушки, сообщили местные правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что одна из ехавших в машине женщин была найдена живой. «Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни», — сообщили в официальном telegram-канале петербургской полиции. Правоохранители проводят проверку ДТП. По их данным, в результате столкновения с другой машиной немецкое авто перелетело поребрик, сбило ограждение на набережной и упало в Обводный канал. По официальным данным, одна из девушек была извлечена из салона, когда тот еще находился в воде. Ранее стало известно, что машина с пассажирами упала в Обводный канал. Это был второй случай за день падения авто в воду в Петербурге. На опубликованном видео можно заметить вторую машину, с которой и произошло столкновение — у нее разбит капот. По предварительной информации, водитель перепутала педали после столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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